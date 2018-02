Come Closer ist die neueste EP von the Tips und Long Beach Records (Broken Silence) vom 2. Februar 2018.

Come Closer EP von the Tips : Mit einer brandneuen 5-Song-EP melden sich die versierten Reggae-Rocker nach überstandenem Lineup-Wechsel auf LONG BEACH zurück. THE TIPS aus Düsseldorf sind ein Phänomen. Keine andere deutsche Band besetzt so souverän die Nische zwischen Reggae, groovendem Rock, Punk, Soul, Dub und Ska wie das junge Trio. Nachdem ihr letztes Album `Twists n Turns` (2016) beste Kritiken aus den unterschiedlichsten Richtungen einheimsen konnte, musste sich die Band dem ernsten Umstand stellen, dass Gitarrist und Leadsänger ALI die Band verließ. Doch die verbliebenen Visionäre zauderten nicht lange und fanden schnell in ihrem alten Bekannten STEFAN einen Ersatz, mit dem sie sich wieder in die erste Reihe brachten.

Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich the Tips nicht kannte und mir die CD eher zufällig in die Hände gefallen ist. Es ist eine Single, mit 5 Tracks drauf, das fand ich mehr als klasse, denn manche Alben haben so viele Tracks nicht mehr. Für eine Single also richtig voll gepackt und dann nicht mit nervigen Remixen, sondern 5 unterschiedliche Tracks, die sich alle durchaus gut anhören. Auch wenn der Mix aus Rock, Punk, Dub, Ska und Reggae erst etwas fremd klingt passt es doch irgendwie ganz gut zusammen. Ich würde nun nicht sagen, dass das so ganz meinen Geschmack getroffen hat, aber ich finde es interessant, interessant genug um euch zu empfehlen einfach selbst mal reinzuhören.

7,0 von 10 Musikstilen