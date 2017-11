Come Back or Die Tryin‘ ist ein Film mit u.a. Curtis ’50 Cent‘ Jackson und Ray Liotta von Sudio Hamburg Enterprises aus dem Jahr 2013.

Come Back or Die Tryin‘: „Come Back or Die Tryin'“ ist ein bewegendes Drama um den College Footballspieler Deon Barnes, der sich mitten im Leben befindet und dank seines eisenem Training und starkem Willen eine große Karriere vor sich hat. Gerade auf dem Höhepunkt bricht Deaon unerwartet zusammen. Mit der alles verändernden Diagnose Krebs wacht er im Krankenhaus wieder auf. Auf einen Schlag sind seine Träume vernichtet und Deon muss sich mit der schrecklichen Wahrheit auseinandersetzen, nie wieder Football spielen zu können. Als er erkennt, dass seine Zeit immer knapper wird entschließt er sich, seine Familie zu retten, die duch seine Krankheit auseinander zu brechen droht.

Die Story ist natürlich heftig, man sieht wie einem der Krebs kaputt machen kann, wenn der Film auch nicht ganz so konsequent wie gewünscht damit umgeht. Eigentlich sieht man kaum einen körperlichen Verfall nach der Chemo außer, dass der Darsteller seine kompletten Muskeln verloren hat. Das ist natürlich nur sehr oberflächlich. Trotzdem ist der Film hier und da sehr bedrückend, weil der Protagonist merkt, dass er nicht der unbesiegbare ist, der er dachte zu sein. Er setzt sich immer mehr mit sich selbst auseinander, etwas das jeder generell mal machen sollte. Die Eltern bringt das auseinander, ist ja auch erschreckend zu sehen, dass man Jahre lang das falsche Kind gefördert hat. Auch das sollten sich einige Menschen ganz aufmerksam anschauen, es ist immer wichtig alle Kinder gleich zu behandeln, aber das nur am Rande.

Der Film war sehr vorhersehbar, aber trotzdem die meiste zeit sehenswert. Lediglich das Ende war zu weit hergeholt und theatralisch. Das hatte mir so gar nicht gefallen, weil das einfach nie passieren würde. Da hat der Film viel vergeben an dieser Stelle und auch in meiner letztendlichen Bewertung, dennoch, auch wenn ich ihn nicht so hoch bewerte, kann man ihn sich ansehen.

6,5 von 10 Football Spielern