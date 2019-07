COBI World of Tanks – Tiger I ist ein Klemmbaustein-Set von COBI mit etwa 540 Teilen.

74 Bewertungen COBI 3000 Konstruktionsspielzeug, Grey WOT Tank Modell von COBI

Garantie für hohe Qualität

Das Set enthält eine illustrierte Bedienungsanleitung

Mit anderen Marken kompatibel

Hergestellt in Polen, EU

Letzte Aktualisierung am 3.07.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

COBI World of Tanks – Tiger I: Ein schwerer deutscher Panzer, der zu den bekanntesten Panzerkampfwagen in der Geschichte gehört. Er wurde erfolgreich in den Kämpfen in Tunesien, in der Normandie sowie an der Ostfront eingesetzt. Der Panzerwagen verfügte über zwei Arten von Ketten: für den Transport und für den Kampf. Die Massenproduktion begann im Jahre 1942. Insgesamt wurden 1354 Fahrzeuge hergestellt. Im Spiel The World of Tanks ein Panzer des siebten Levels. Das Panzermodell aus Bausteinen verfügt über einen drehbaren Turm, eine Kanone mit verstellbarem Neigungswinkel, aufmachbare Motorhaube und zwei Luken im Turm, in die man die Figur hinstellen kann.

Da der COBI World of Tanks – Tiger I Panzer nur 540 Teile hat ist er von innen detaillos. Der Innenaufbau ist also relativ unspektakulär. Von Außen hat er alle nötigen Details um sehr gut auszusehen. Das tolle dabei ist, dass man auch noch mit ihm spielen kann. Der Kanonenturm ist bewegbar und er fährt sogar relativ gut auf den Ketten. Nebenbei ist bei dem Set auch noch ein Code für das Spiel World of Tanks dabei, bei dem man einige Tage einen Premium account und ein paar Goodies bekommt. Wer also gerade das Spiel suchtet sollte hier zuschlagen, denn vom Preis her ist der Panzer wirklich sehr gelungen. Für die Anzahl der Teile und was man dazu bekommt also ein niedriger Preis und wie ihr selbst sehr, sieht der Panzer im Regal auch noch gut aus, in diesem Sinne, gut Schuß.

9,0 von 10 dicken Kanonen

Die ausführliche Rezension findest Du hier!