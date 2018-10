Clever wie Sherlock: Das große Denksport-Quiz ist ein Kartenset aus dem moses. Verlag vom 5. September 2018.

Clever wie Sherlock: Das große Denksport-Quiz: Er ist noch immer der Größte: Sherlock Holmes – und natürlich darf sein Side-Kick Watson nicht fehlen. Inspiriert von ihren speziellen Denkleistungen lädt diese Sammlung von 100 Aufgaben und Rätseln aus allen Gebieten der detektivischen Meister-Werkstattc zu vielen Stunden Denksport ein. Kongenial illustriert in einer schmucken Geschenkschachtel: Ein ideales Geschenk für Sherlock-Fans und solche, die es noch werden sollten.

Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich diese Box in der die Karten sind richtig toll finde. Das macht irgendwie Spaß sie zu öffnen und die Karten herauszunehmen. Hochwertig ist dabei das Stichwort. Das Spiel selbst, bzw. die Karten sind alle sehr schön gestaltet. Man kann sich das so vorstellen, auf der einen Seite findet man ein Bild und die Aufgabenstellung und auf der zweiten Seite dann entweder die Auflösung mit zweitem Bild oder ergänzende Aufgaben, wo man etwa zwei Bilder miteinander vergleichen muss. Ich kann dazu dann noch so viel sagen: Die Aufgaben haben es in sich und sind nicht gerade leicht zu lösen. Ds heißt, dass man als nicht zwei Minuten vor einer Karte sitzt und die Lösung hat, das kann selbst mt mehreren Leuten schon richtig lange dauern, bis mal jemand auf die richtige Idee kommt. Gerade in kleinen Gruppen macht das enorm Spaß, weil man so über den “Fall” diskutiert. Man hat somit sehr lange was davon.

8,5 von 10 Logikrätseln