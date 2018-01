City Blues Connection ist das neueste Album von Anna Liza und Aaa Culture (Nova MD) aus dem Jahr 2018.

City Blues Connection von Anna Liza: Mit der neuen CD Anna Liza bietet City Blues Connection The Rhythm & Blues Big Band eine auf vielerlei Arten ungewöhnliche Blues-Produktion: Von der zusammen mit den beiden Gastmusikern über 20-köpfigen Besetzung wird hier aussergewöhnlich vielseitiger Blues geboten Vom Country Blues mit Dobro, Blues Harp und Kontrabass über Blues im Stil des New Orleans Blues der 1920er Jahre mit traditioneller Solo-Trompete und Solo-Klarinette, über rohen Chicago Blues mit elektrischer Slide-Gitarre, Blues mit Soul-Einflüssen und satten Bläsersätzen bis zum brachialen Blues-Rock ist auf dieser Scheibe eine ungekannte Vielseitigkeit zu hören.

Moderne elektrische Blues wechseln sich mit ausschliesslich auf akustischen Instrumenten gespielten traditionellen Songs ab. Zugleich werden durch Songs mit spärlicher Besetzung bis zu Titeln mit Full Blown-Big Band Sound besonders abwechslungsreiche Hörerlebnise geboten. Last but not least bietet die Band mit sage und schreibe fünf Lead-Sängerinnen und Sängern auch gesanglich Vielseitiges: Von den wunderbaren, vom sanftesten Soul-Sound bis zur Rock-Röhre alles abdeckenden Stimmen der Sängerinnen bis zu den rohen Blues Shouts der Sänger…

7,0 von 10