Chrono Crusade ist eine Anime Serie von Nipponart (AV Visionen) aus dem Jahr 2004.

Chrono Crusade: Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts sind in den USA eine Epoche des Wohlstands und der Aufbruchsstimmung. Aber sie sind auch eine Zeit, in der Dämonen und Teufel die Welt der Menschen bedrohen. Ihre Macht schöpfen die Wesen der Dunkelheit aus den Untiefen der menschlichen Seele. Nur der exorzistische Magdalenen Orden um die entschlossene Schwester Rosette und ihren dämonischen Partner Chrono wagt es, mit allen Mitteln gegen die Höllenkreaturen zu kämpfen. Aber kann das ungewöhnliche Team mit seinen gesegneten Waffen die Pläne ihres mächtigsten Gegners, des Oberteufels Aeon, noch rechtzeitig stoppen?

Schwester Rosette, da musste ich schon lachen, coole Namen. Aber Spaß beiseite, ich kannte diese Serie noch nicht, ihr wisst ja, was Animes angeht lass ich mich überraschen, da bin ich nicht so bewandert. Ich dachte hier Anfangs das wird so das typische Teenager gegen Dämonen Ding, so 0815 eben, aber da hatte ich mich geirrt. Es wird richtig komplex, sozsusagen ein Kampf zwischen Himmel und Hölle. Es geht darum sich für das Gute zu opfern oder anders gesagt, wie viel man bereit ist dafür zu geben. Ich kann das mit Worten eher schlecht zusammenfassen, auf jeden Fall bin ich schon sehr begeistert von dieser Serie, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, aber nicht schlecht aussieht. Besonders gefallen hat mir auch die düstere Atmosphäre, ach insgesamt war dies eine sehr gute Serie, die sich eben nicht an manchen Standart gehalten hat und genau das ist der Grund warum ich sie euch empfehlen kann. Schaut unbedingt mal rein.

8,5 von 10 Dämonen