Christopher Robin ist ein Hörbuch zum neuen Live-Action Film von der Hörverlag vom 27. August 2018.

Christopher Robin: Hörbuch zum neuen Live-Action Film: Christopher Robin ist erwachsen, hat sein eigenes Leben, einen Job und eine Familie. Leider ist mit seinem Älterwerden auch seine besondere Gabe der Vorstellungskraft verloren gegangen. Während er ein recht eintöniges Dasein fristet, wollen die Fantasiefiguren seiner Kindheit es sich jedoch nicht bieten lassen, vergessen zu werden. Also treten Winnie Puuh, Ferkel, I-Ah, Känga und Co. einmal mehr auf den Plan, um ihrem alten Freund zu helfen, im Hundert-Morgen-Wald die Schönheit des Lebens neu zu entdecken.

Ich muss ehrlich gestehen, dass ich Winnie Puuh zwar kenne, aber das als Kind nie wirklich geschaut habe. Ich kann nichtmal genau sagen warum. Dieses Hörbuch, zum Film war also gleichzeitig meine erste wirkliche Begegnung mit Winnie Puuh und ich fand es einfach nur toll. Ich kenne zwar den Film noch nicht, aber ich könnte mir kaum vorstellen, dass der noch besser ist als dieses Hörbuch, denn das ist so wunderbar erzählt. Es geht um Träume, ums Leben und um Phantasie. Es geht darum, dass man in seinem Leben den Blick aufs Wesentliche verlieren kann. Das ist so schön gemacht, dass ich später noch viel darüber nachdenken musste. Der Film bzw. dieses Hörbuch ist definitiv nicht nur was für Kinder, vielmehr für Erwachsene, die einfach mal wieder träumen wollen, die das Wesentliche wieder im Blick haben wollen, so hört unbedingt mal rein.

9,0 von 10 Träumen