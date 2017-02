Christo kommt nach Berlin und signiert am Montag, den 13. Februar, von 17 bis 19 Uhr exklusiv im TASCHEN Store auf der Schlüterstraße 39 (10629 Berlin) seine Bücher Floating Piers und Verhüllter Reichstag. Natürlich seid ihr, liebe Leser, herzlich zu diesem Event eingeladen. Aber hier einmal mehr zu den Büchern, am Ende des Beitrages erwartet euch noch ein Gewinnspiel.

Christo and Jeanne-Claude. The Floating Piers: Die definitive Dokumentation zu Christos und Jeanne-Claudes The Floating Piers, den gelben Stegen über den norditalienischen Iseosee vom 18. Juni bis 3. Juli 2016. Fabelhafte, brandaktuelle Fotos von der Eröffnung der Installation werden ergänzt durch Skizzen, Modelle, Dokumente und Entwürfe, die den außerordentlichen Aufwand für dieses vom Wasser getragene Kunstwerk veranschaulichen.

Christo & Jeanne-Claude, Verhüllter Reichstag: Als Christo und Jeanne-Claude im Jahr 1995 den Deutschen Reichstag verpackten, schlossen sie damit einen 24 Jahre währenden künstlerischen Prozess ab. Fünf Millionen Menschen besuchten dieses einzigartige Kunstwerk. Die Ausstellung und das Buch begleiten und dokumentieren diese 24 Jahre im Leben der zwei Kunstschaffenden. Endlose Verhandlungen mit Vertretern, Beamten und Bürokraten waren erforderlich, bis der Deutsche Bundestag endlich seine Zustimmung gab. Es war das erste Kunstwerk, über das ein gewähltes Parlament diskutieren und abstimmen musste, obwohl es noch nicht einmal existierte. Jahre der technischen Vorbereitung erlaubten es Christo und Jeanne-Claude schließlich, das umfangreiche wilhelminische Gebäude in 100.000 m² Polypropylen-Gewebe und 15.600 m blaues Polypropylen-Seil zu verpacken.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance eine von Christo signierte Ausgabe von Floating Piers zu gewinnen. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 13.02.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.