Christmas Low Carb – Weihnachtlich backen mit weniger Kohlenhydraten ist ein Buch aus dem Edition Michael Fischer / EMF Verlag vom 21. August 2018.

Herausgeber: Edition Michael Fischer / EMF Verlag

Auflage Nr. 1 (21.08.2018)

Gebundene Ausgabe: 128 Seiten

Christmas Low Carb: Spätestens am ersten Advent sind alle guten Vorsätze dahin – Spekulatius, Lebkuchen und Christstollen sind einfach zu verlockend! Maria Panzer bietet mit „Christmas Low Carb“ den perfekten Ausweg. Die 55 weihnachtlichen Wohlfühlrezepte kommen teilweise mit wenig oder ganz ohne Zucker oder Kohlenhydrate aus, so dass auch Figurbewusste den süßen Genuss für die Feiertage ohne schlechtes Gewissen erleben können. Mit praktischem Grundlagenteil und wissenswerten Infos zur gesunden Low-Carb-Ernährung werden Zimsterne und Co. so zu gesunden Alternativen.

In wenigen Monaten ist schon wieder Weihnachten. Zugegeben, bei knappen 30 Grad kann da noch keine Stimmung aufkommen, aber jeder weiß die Weihnachtszeit wird kommen und das bedeutet die Pfunde werden auch wieder kommen. Aber mit diesem Buch könnt ihr euch dagegen wehren, denn mit diesem Buch erhaltet ihr jede Menge Rezepte für Wiehnachtsleckerein in Low Carb, heißt: Ihr könnt da so viel von essen wie ihr wollt und das ist zu der kalten Weihnachtszeit doch einfach nur genial. Besonders gefallen hat mir das Rezept für Nussecken, die Dinger liebe ich so sehr, ich freue mich schon richtig aufs Backen.

8,5 von 10 leckeren Rezepten