Choreo: Kunstwerke aus deutschen Fußball-Fankurven ist ein Buch aus dem Delius Klasing Verlag von 2017.

Choreo: Kunstwerke aus deutschen Fußball-Fankurven: Dieser wundervoll gestaltete Bildband feiert die beeindruckendsten, kreativsten, aussagekräftigsten und auch kontroversesten Fan-Choreografien, die in den vergangenen zehn bis 15 Jahren in deutschen Fußballstadien zu sehen waren. Und es erzählt ihre Geschichten. Es erzählt, wie Choreografien entstehen, was sie ausgelöst und vielleicht sogar bewirkt haben. Denn Choreografien im deutschen Fußball sind weit mehr als nur bunte Folklore.

Ich selbst bin großer Fußball-Fan, genauer gesagt vom 1. FC Köln und finde diese Choreos immer klasse. Leider bin ich etwas enttäuscht, wie man den Effzeh hier darstellt. Es gibt so viele schöne Choreos in Köln und das Hauptthema ist eine nicht so schöne der Horde. Weiß ich nicht ob man das unbedingt so darstellen muss, da sieht immer so aus als seien Effzeh Fans die brutalsten in Deutschland. Aber sei es so, zurück zum Buch. Die Choreos kannte ich fast alle, zumindest die der deutschen Clubs, das sieht so unglaublich cool aus und das Fanherz geht dabei immer auf. Wenn ich das sehe bekomme ich immer eine Gänsehaut, denn da in diesem einen Moment ist jeder ein teil einer großen Sache, ein großer Verbund, man gehört wohin, ich glaube man merkt das ich Fan bin, ein tolles Gefühl. Ich kann das Buch sehr empfehlen, es sind einige sehr schöne Choreos dabei, schaut einfach selbst mal rein.

7,5 von 10 Fangruppen