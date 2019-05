Chip Tooth Smile ist das neueste Album von Rob Thomas und Atlantic (Warner) vom 26. April 2019.

4 Bewertungen Chip Tooth Smile Rob Thomas, Chip Tooth Smile

Atlantic (Warner)

Audio CD

Letzte Aktualisierung am 21.05.2019 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Chip Tooth Smile von Rob Thomas: der mehrfach Grammy-ausgezeichnete Sänger und Songwriter Rob Thomas hat die Veröffentlichung seines neuen Albums bekannt gegeben. Mit großer Spannung erwartet, wird das vierte Soloalbum „Chip Tooth Smile” am 26. April erscheinen, angeführt von der neuen Single „One Less Day (Dying Young)”.

Video „One Less Day (Dying Young)”: https://youtu.be/gaSoq9FELF8

Geschrieben von Thomas und produziert von Butch Walker (Panic! At The Disco, P!nk), ist „One Less Day (Dying Young)” jetzt als Download / Stream erhältlich und wird begleitet von einem Video, bei dem Andy Morahan (George Michael, Elton John, Aerosmith, Guns N‘ Roses) Regie führte. „Dies ist eine Hymne auf das Leben“, kommentiert Thomas. „Jeder gelebte Tag ist ein Privileg, das nicht jedem zuteilwird, also holt alles aus ihnen heraus.“

Rob Thomas gehört zu den herausstechenden Künstlern der vergangenen Jahre und Jahrzehnte – ein außergewöhnlich begabter Sänger, mitreißender Performer und gerühmter Songwriter, der weltweit als Sänger und Hauptkomponist von Matchbox Twenty ebenso bekannt ist wie durch seine Multi-Platin-dekorierten Soloalben und bahnbrechenden Kollaborationen mit anderen Künstlern.

Zu seinen zahllosen Hits zählen Solo-Klassiker wie „Lonely No More”, „This Is How A Heart Breaks” und „Streetcorner Symphony”, zu den Favoriten von Matchbox Twenty gehören „Push”, „3AM”, „If You’re Gone”, „Bent” sowie natürlich „Smooth”, seine allein in den USA 3-fach Platin-ausgezeichnete, weltweite Hit-Kollaboration mit Santana, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag feiert. Thomas gewann drei Grammy Awards für seine Rolle als Co-Schreiber und Sänger auf „Smooth“. In der „Top Hot 100 Rock Songs“-Chartgeschichte von Billboard ist „Smooth“ ebenfalls der #1-Song und bis heute der zweiterfolgreichste „Hot 100“-Song aller Zeiten.

8,0 von 10 soliden Alben