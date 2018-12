Charlie Chan Collection – Vol. 1 ist eine Collection von Pidax film media Ltd. (Alive!) aus de Jahr 1938.

Charlie Chan Collection – Vol. 1: Mit zwei Filmen:

“Charlie Chan in Honolulu” Vor dem Anlegen in Honolulu wird auf einem Frachter ein Geldbote erschossen. Bevor Charlie Chan davon erfährt, übernimmt Sohn Jimmy Chan den Fall. Spuren zu finden erweist sich für den Jung-Detektiv als schwierig, und die Mannschaft wird allmählich misstrauisch. Höchste Zeit, dass Charlie eingreift , denn der Mörder hat noch nicht, was er wollte … Produktionsjahr: 1938

“Charlie Chan in Reno” Charlie eilt nach Reno, wo eine Bekannte über ein Mordopfer stolperte – oder ist sie die Täterin, wie der Sheriff glaubt? Der Gesetzeshüter vor Ort ist nicht begeistert von der Amtshilfe des weltbekannten Kollegen. Um so weniger, als auch noch dessen Sohn Jimmy auftaucht. Geld, Rache und Eifersucht: In der „Scheidungs-Hauptstadt“ der USA lässt Charlie die Skelette in den Schränken klappern … Produktionsjahr: 1939

Ich hatte mal was über diese Charlie Chan Filme gelesen und dachte eigentlich immer, dass diese nichts für mich sind. Ein Chinese der ermittelt aus den 30er Jahren, nä, das ist nichts. Ich habe dann die beiden Collection bekommen und dachte mir das ich einfach mal reinschaue und was soll ich sagen? Ich habe mich getäuscht. Die Filme sind immer richtig klasse, auch wenn man ihnen ihr Alter natürlich sehr ansieht. Trotzdem hat Charlie Chan so eine besondere ruhige gelassene Art seine Fälle zu lösen, das macht richtig Spaß ihm zuzusehen und genau deswegen kann ich euch diese Collection sehr empfehlen.

Außerdem erschien bereits die 2. Collection mit drei Filmen enthalten.

“Charlie Chan auf der Schatzinsel” Nach der Landung ihres Flugzeuges in San Francisco stellen Charlie Chan und Sohn Jimmy fest, dass ihr Sitznachbar verstorben ist. Offenbar ein Suizid, wegen ungünsti gerastrologischer Vorzeichen! Oder sind übersinnliche Mächte am Werk? Charlie glaubt, der Hellseher Doktor Zodiac steckt dahinter. Wer verbirgt sich hinter dessen Maske? Und welch dunkle Geheimnisse hält er auf der „Schatzinsel“ verborgen? Charlie begibt sich in die Höhle des Löwen.

“Charlie Chan in Panama” Der Meisterspion Reiner will den Panama-Kanal sabotieren, um die Durchfahrt amerikanischer Kriegsschiffe zu verhindern. Vor Ort arbeitet Charlie Chan für die Regierung undercover als Händler. Als eine Reisegruppe am Kanal eintrifft , ist klar, dass Reiner darunter sein muss. Ein US-Agent, der kurz davor ist, den Saboteur zu enttarnen und Charlie dafür um Hilfe bitten will, wird vergiftet. Dem bewährten Vater/Sohn-Gespann bleiben nur wenige Stunden, um den Spion zu enttarnen und den Kanal zu retten …

Charlie Chan (Sidney Toler) und Jimmy (Sen Yung) ermitteln erst in der Schattenwelt der Spiritisten und jagen dann Spione unter der brennenden Sonne Mittelamerikas. Mit beachtlichem Budget unter der bewährten Regie von Norman Foster („Mr. Moto“) gedreht. Dazu gesellt sich eine feine Darstellerriege von Cesar Romero über Pauline Moore bis Jean Rogers und Lionel Atwill. Die Einspielergebnisse für Charlie Chan lagen weit über dem Durchschnitt ähnlicher Produktionen. Dabei liebte das Publikum nicht nur Charlies Sprüche, sondern die Kombination mit Spannung, Herz und Humor, die auch hier unnachahmlich geboten wird.

8,5 von 10 spannenden Kriminalfällen