„The Heart of Gaming“ – das ist die gamescom. Die europäische Leitmesse für digitale Spielekultur ist der Treffpunkt für globale Unternehmen aus der Entertainment-Branche sowie die internationale Gaming-Community. Auch 2017 steht Köln wieder fünf Tage lang für Innovationen, Begeisterung und Spaß am Spiel: Vom 22. bis 26.08. steigt die nächste gamescom!

Wir bieten, wie jedes Jahr, wieder ordentlich Preise. Zu jedem Preis gibt es übrigens noch verschiedene Merch Produkte von Bethesda dazu, so viele wie ins Paket passen, denn davon haben wir eine ganze Menge bekommen.

Kein Gamer mag das Gefühl, wenn die Raid- oder Clanmates mal wieder auf einen warten müssen. Schon gar nicht, wenn das Problem ein Virus auf dem Rechenknecht ist. Gaming? Na klar, aber bitte sicher!

Celebrate the games! – Gamescom 2017 Gewinnspiel

Und schon geht es los, suche dir einfach deinen Preis aus, trage dich unten ins Formular ein und mit ein bisschen Glück kannst Du gewinnen.

3x Silence: Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang in die Welt zwischen Leben und Tod: „Silence“. Als Noah seine Schwester an „Silence“ verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische, wie bedrohliche Welt zu betreten, um sie zu suchen…



3x Deponia Doomsday – Special Edition: Die fliegende Stadt Elysium ist abgestürzt, grässliche Fewlocks bevölkern den Schrottplaneten Deponia und Rufus ist scheinbar der letzte (menschliche) Überlebende. Er sieht für sich nur noch einen Ausweg: Deponia muss gesprengt werden. Erschrocken wacht Rufus in seinem Bett in Deponia auf. War das ein Traum oder doch eine Vision? Glücklicherweise kann Rufus dies sogleich überprüfen, denn der skurrile Professor McChronicle hat einige Zeitanomalien ausfindig gemacht. Praktisch, dass Rufus eine Zeitmaschine findet und sich sofort aufmacht, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gehörig durcheinanderzubringen.

5x Portal Knights für die PS4: Lassen Sie die vertraute Welt hinter sich und betreten Sie mit Portal Knights, einem kooperativen 3D-Sandbox-Abenteuer, eine fantastische, unbekannte Welt! Stufen Sie Charaktere auf und stellen Sie mächtige Ausrüstung her, um die Feinde in taktischen Echtzeit-Kämpfen zu besiegen. Erkunden Sie dutzende zufällig generierte Inseln und stellen Sie den Frieden in einer Welt wieder her, die vom Bruch auseinandergerissen wurde.

3x Silence für den PC inkl. Artbook: Es herrscht Krieg. Während eines Luftangriffs sucht der 16-jährige Noah mit seiner kleinen Schwester Renie Zuflucht in einem Bunker. Doch dort finden die Geschwister nicht nur Schutz vor dem tödlichen Angriff, sondern auch einen Übergang in die Welt zwischen Leben und Tod: „Silence“. Als Noah seine Schwester an „Silence“ verliert, ist auch er gezwungen, die ebenso idyllische, wie bedrohliche Welt zu betreten, um sie zu suchen. Der Nachfolger des preisgekrönten Adventures „The Whispered World“ (Bestes Adventure, Beste Story, Bestes Jugendspiel)



Original Daedalic Stofftier Spot – Silence 26 cm: Die Raupe, bekannt aus The Whispered World und SILENCE, begleitet Sadwick durch seine vielen Abenteuer und ist sein nützlicher Freund und Helfer. Mit dem grünen Plüsch-Spot an eurer Seite kann euch also nichts mehr passieren!

10x G DATA Total Security 2017 Vollversion – 3 PC / 1 Jahr: G DATA Total Security sorgt für umfassenden Schutz für Ihren Rechner. Besonderen Wert legen die Entwickler auf den Viren- und Trojaner-Scanner, der für seine verlässliche Technologie mehrfach ausgezeichnet wurde. Der Virenscanner arbeitet mit zwei Engines, die Malware schnell und zuverlässig erkennen. Dabei wird G DATA mit einer Anbindung an die Cloud stündlich mit Informationen über die neuesten Bedrohungen versorgt. Die Verhaltensüberwachung erkennt Schadsoftware und schützt dadurch vor bisher unbekannten Bedrohungen.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 27.08.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.