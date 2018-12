Caution ist das neueste Album von Mariah Carey und Smi Epc (Sony Music) vom 16. November 2018.

Caution von Mariah Carey: Mariah Carey ist zurück: nachdem die Pop-Ikone die Veröffentlichung ihres 15. Studioalbums „Caution“ in den vergangenen zwei Monaten mit großartigen Vorab-Tracks („GTFO“ und „The Distance” feat. Ty Dolla $ign) und der Single „With You“ angeteased hatte, ist der zehn Stücke umfassende Longplayer seit dem 16. November nun endlich erhältlich. Zuletzt hatte sie mit dem Track „A No No“, eine Re-Interpreation des Lil Kim-Songs “Crush On You” (Remix) featuring The Notorious B.I.G. & Lil Cease für Furore gesorgt. Zusammen verzeichneten die vorab veröffentlichten Songs bereits vor dem Album-Release mehr als 25 Millionen Streams (!) und elf Millionen YouTube/VEVO-Views. Der sensationelle Erfolg und der allgemeine, weltweite Buzz sind ein weiterer Beleg für den nachhaltigen Einfluss und die Bedeutung der vielfachen Grammy-Preisträgerin. Ihr bis dato letzter Longplayer „Me. I Am Mariah… The Elusive Chanteuse” stammt aus dem Jahr 2014 und erreichte Platz eins der US Billboard Charts. Am 9. Oktober stellte sie die wunderbare R&B-Pop-Ballade „With You“ bei den der American Music Awards erstmals live vor.

Mariah Carey kommt in den USA richtig gut an, Platz 1 hat das Album dort, bei uns schaffte es leider nur Platz 67. R&B Musik ist in Deutschland eben nicht ganz so beliebt wie in den USA, dennoch kann ich das Album denen empfehlen, die gerne Mariah Carey hören. Die Musik hier ist typisch Mariah Carey, wie man sie kennt und liebt. Ich selbst fand die ersten Alben von ihr etwas besser, dennoch konnte ich hier einige Tracks öfter hören, das Album lief heute schon zwei Mal durch. Leider und das ist der einzige Nachteil, sind nur 10 Lieder auf dem Album, für ein Album echt etwas wenig. Bei der wunderbaren Stimme von Mariah Carey wünscht man sich da echt mehr, dennoch kann ich euch empfehlen hier unbedingt mal reinzuhören.

