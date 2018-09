Cat Ballou (Premium Edition) ist das neueste Album von Cat Ballou und Miao Records (Rough Trade) vom 21. September 2018.

Letzte Aktualisierung am 24.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Cat Ballou (Premium Edition) von Cat Ballou: Katzen haben bekanntermaßen sieben Leben – diese haben Cat Ballou in ihrer 20-jährigen Bandgeschichte wahrscheinlich schon längst aufgebraucht. Mit Paukenschlag gehts mit Album Nummer Vier weiter, das schlicht einfach nach der Band benannt ist: Denn wo Cat Ballou drauf steht ist jetzt 120 % Cat Ballou drin. Denn „Cat Ballou“ ist die Quintessenz ihrer gemeinsamen Bandidentität, die von freundschaftlichem Respek sowie der Weiternetwicklung ihres Sounds geprägt ist.

Als Fan vom 1.FC Köln kenne ich natürlich Cat Ballou und mochte die Band auch immer sehr, das hat sich aber mit diesem Album geändert. Dies Album hat mich dazu gebracht die Band zu lieben. Das ist so ein tolles Album, das kann ich kaum in Worte fassen. Es liegt aber vielleicht auch daran, dass ich in den letzten Wochen vermehrt kölsche Musik höre, irgendwie hat mich das Fieber, was das angeht, erwischt. Da passt dieses neue Album von Cat Ballou perfekt dazu. Wunderbare Musik, gepaart mit wunderbaren Texten jagen einem bei fast jedem Track eine Gänsehaut über die Schultern. Als Effzeh Fan bekomme ich bei „Liebe deine Stadt“ sogar Tränen in die Augen. Das habe ich selten bei einem Album erlebt, ich habe es gerade drei Mal hintereinander gehört und bin einfach nur begeistert. Hört hier unbedingt rein, es lohnt sich sehr.

10 von 10 kölschen Liedern