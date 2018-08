Casino, Poker und Sportwetten für Deutsche

Immer mehr Deutsche reizt der Nervenkitzel und die Aufregung, die sie durch Glücksspiele erleben und natürlich die Möglichkeit, schnell ans große Geld zu gelangen. Heutzutage muss niemand mehr das Haus verlassen und in Spielhallen und Casinos fahren. Online mit dem Handy kann man ganz bequem von Zuhause oder unterwegs spielen. Da online spielen ohnehin ein sehr weit verbreiteter Zeitvertreib ist, ist es nicht verwunderlich, dass Jackpotspiele so beliebt geworden sind.

Auf meiner Recherche nach den vertrauenswürdigsten Websites für Glücksspiele wie Sportwetten, Poker und Casino bin ich kürzlich auf einen Anbieter gestoßen, dessen Portal mir extrem gut gefallen hat. Auf der Website von www.redbet.com/de habe ich gefunden, was ich gesucht habe.

Eine schlicht gestaltete Website, auf der man sich sehr leicht zurechtfindet und direkt im Live-Chat-Fenster seine Fragen stellen kann, natürlich auf Deutsch. Es werden auch andere Sprachen angeboten, zum Beispiel Türkisch.

Attraktive Angebote für Neukunden

Um den Einstieg zu erleichtern, kriegen neue Spieler großzügige Einzahlungsboni als Willkommensgeschenk. Da gibt es zum Beispiel 100 Euro gratis für Casinospiele oder zwei Gratis-Sportwetten im Wert von 20 Euro. Wenn man sich für Poker entscheidet, dann gibt es einen Rake zum halben Preis von bis zu 200% der ersten Einzahlung.

Sportwetten – Fußball, Tennis, Radsport und mehr!

Klar, die WM ist mittlerweile leider vorbei, aber für Sportwetten ist es nie zu spät. Es können Tipps abgegeben werden auf die International Champions Cup oder auch auf Freundschaftsspiele. Wer Radsport interessanter findet, kann auf die Tour de France tippen.

Riesige Vielfalt an Casinospielen

Sehr beliebt sind die Casino-Spiele und auch Live-Casino, für die extra Portion Nervenkitzel. Auch Poker-Spielen gehört zum Angebot. Am besten haben mir die Jackpotspiele gefallen, die machen einfach am meisten Spaß. Da geht es nicht nur um den Einsatz und den Gewinn, sondern auch darum, Spaß zu haben. Es ist unglaublich spannend, in die Phantasiewelt einzutauchen und eine kleine Story zu erleben, sei es die des King Cashalot, Arabian Nights oder Super Lucky Frog.

Poker

Der alte Klassiker unter den Glücksspielen ist natürlich auch dabei. Keiner kann beim Online-Pokern sehen, ob ich das Poker-Face wirklich hinkriege oder ich ein breites Grinsen im Gesicht habe, wenn ich meine Karten spiele. Das ist irgendwie entspannter als offline Poker spielen.

Sichere Zahlungsmethoden

Auf der Website von Redbet gibt es eine Vielzahl an Zahlungsmethoden für die sichere und einfache Einzahlung von Spielgeld. Wer seine Kreditkarte nicht verwenden will, kann auf Neteller, Skrill oder Paysafecard zurückgreifen. Die Kreditkartenzahlung ist jedoch zuverlässig gesichert, das erkennt man am SSL-Verschlüsselung, also am https und dem kleinen grünen Schlosssymbol vor der URL im Browser.

Schnelle und unkomplizierte Auszahlung

Die Auszahlung auf ein eWallet wie Neteller oder Skrill dauert lediglich ein paar Minuten. Auch die Überweisung auf das Bankkonto ist möglich, dauert aber die üblichen 1-5 Tage, je nach Bank und Standort. Gebühren werden für die Auszahlung keine erhoben, der Kunde erhält seinen gesamten Gewinn unverzüglich und schnell.

Mein Fazit lautet, wer gerne einmal – oder mehrmals – eintauchen möchte in die Welt des Online Glücksspiels, der ist bei diesem Anbieter definitiv an der richtigen Adresse.