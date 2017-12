Carolin Kebekus – PussyTerror TV – Staffel 3 ist eine DVD mit Carolin Kebekus von SME Spassgesellschaft aus dem Jahr 2017.

Carolin Kebekus – PussyTerror TV – Staffel 3: In den neuen Folgen ihrer Erfolgsshow PussyTerror TV nimmt die frischgebackene Gewinnerin des Deutschen Comedypreises wie immer kein Blatt vor den Mund, wenn sie sich mit dem aktuellen Zeitgeschehen auseinandersetzt wie beispielsweise der spannenden Bundestagswahl, überhypten Youtube-Stars, sonderbaren Präsidenten … und schafft dabei stets den Spagat zwischen kompromisslos und zauberhaft.

Natürlich sind auch Fußballgott Mario Großreuss, Society-Lady Veronika Rodcke und First Lady Melania Trump wieder mit dabei. Außerdem geben sich wieder allerlei hochkarätige Gäste die Klinke in die Hand wie Bela B, Tim Bendzko, Gentleman, Dunja Hayali, Luke Mockridge, Wolfgang Niedecken, Torsten Sträter, Kaya Yanar u. v. m. Im Bonus-Material der DVD finden sich die beliebten Outtakes, Deleted Scenes und die Making-ofs.

Ich will ehrlich sein, PussyTerror TV kenne ich zwar, habe ich aber glaube ich nur mal beim rumzappen und ein Best of gesehen. Einfach aus dem Grund weil ich Carolin Kebekus nicht so wirklich mag. Ich mag diesen Humor, diese Sprache nicht so gerne, diese Fäkalsprache. Das finde ich nicht sehr witzig, ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich nervig. Ich dachte mir aber ich schaue mal in diese zweite Staffel rein, vielleicht werde ich ja überrascht. In der Tat waren manche Dinge ganz amüsant. Einige Male musste ich gut lachen. Andere Dinge aber einfach übertrieben. Man kann es schauen, wenn man Fäkalhumor mag kommt man auf seine Kosten.

7,5 von 10 Comedians