Carolin Kebekus – PussyTerror TV – Staffel 2: In der zweiten Staffel brilliert Carolin Kebekus wieder mit Gesangseinlagen, sei es auf der Bühne mit Silbermond, Clueso und weiteren Duett-Partnern oder in Parodien wie „Die Bitch der AfD“, die sich nach der Sendung schnell zum Megahit im Netz entwickelt hat. Ihre berüchtigten Charaktere, der selbsternannte Fußball-Gott und Nicht-Rekord-Nationalspieler Mario Großreuss und die sozial engagierte Society-Lady Veronika Rodcke sind längst legendär. So erfüllt sich in dieser Staffel Marios großer Traum, einmal mit dem 1. FC Köln zu trainieren. Frau Rodcke lässt dieses Mal ihre Hilfsbereitschaft den Schwächsten der Gesellschaft angedeihen: Kindern, Alten und Gefängnisinsassen. Hinzu kommen in der zweiten Staffel Carolins Verkörperungen von Doris Trump, einer nahen Verwandten des US-Präsidenten sowie dessen Ehegattin Melania Trump und weitere schräge Parodien.

Im Bonusmaterial der DVD darf man u.a. den sprichwörtlichen Blick durchs Schlüsselloch wagen und erfahren, wie sich Carolin erst in Mario Großreuss verwandelt und danach in Melania Trump. Neben einem Making of der Einspieler gibt es außerdem wieder die beliebten Pannen vom Dreh und nicht gezeigte Szenen.Carolin Kebekus gewann bereits viermal in Folge den Deutschen Comedypreis, so auch im vergangenen Jahr, in dem auch ihre Sendung „PussyTerror TV“ erneut mit der begehrten Trophäe ausgezeichnet wurde. „

Ich will ehrlich sein, PussyTerror TV kenne ich zwar, habe ich aber glaube ich nur mal beim rumzappen und ein Best of gesehen. Einfach aus dem Grund weil ich Carolin Kebekus nicht so wirklich mag. Ich mag diesen Humor, diese Sprache nicht so gerne, diese Fäkalsprache. Das finde ich nicht sehr witzig, ehrlich gesagt finde ich das sogar ziemlich nervig. Ich dachte mir aber ich schaue mal in diese zweite Staffel rein, vielleicht werde ich ja überrascht. In der Tat waren manche Dinge ganz amüsant. Einige Male musste ich gut lachen. Andere Dinge aber einfach übertrieben, wie das Training beim 1. FC Köln, dass ich als #Effzeh Fan peinlich fand. Man kann es schauen, wenn man Fäkalhumor mag kommt man auf seine Kosten

