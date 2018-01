Carolin Kebekus – AlphaPussy ist das neueste Programm von Carolin Kebekus und Sony Music von 2018.

5 Bewertungen Carolin Kebekus - AlphaPussy [Blu-ray] Sony Music Entertainment Germany (12.01.2018)

Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 180 Minuten

Carolin Kebekus

Deutsch

Carolin Kebekus – AlphaPussy: Unverblümt, respektlos, mit starker Haltung und unbändiger Spielfreude schildert uns Carolin Kebekus in „AlphaPussy“ ihre urkomische Sicht auf den Sinn und Unsinn des Lebens. In ihrem zweiten Bühnenprogramm, aufgenommen in der ausverkauften Göttinger Lokhalle, arbeitet sich die smarte Kölnerin an einer Gesellschaft ab, in deren Mittelpunkt überstylte berufsjugendliche Hipster-Eltern, eine spießige, Schlager liebende Jugend und die Youtubisierung des Abendlandes stehen.

Carolin Kebekus gewann bereits fünfmal in Folge den Deutschen Comedypreis. Als einzige Frau setzte sie sich zuletzt in der Kategorie Beste Komikerin/Bester Komiker gegen ihre männlichen Kollegen durch.

Ich habe es schon oft gesagt, dass ich Carolin Kebekus eigentlich nicht so mag. Mir ist der Humor manchmal zu respektlos und zu laut. Allerdings merke ich wie sie sich verändert, denn sie nutzt in ihrem Programm die Masse dazu ihre Haltung zu Dingen zu reflektieren. Das finde ich klasse, vor allem wenn es darum geht wie man Frauen behandelt, Thema ist Vergewaltigung. Das war in diesem Programm am Anfang, das war absolut genial, respektlos der Politik gegenüber hat sie hier ihre Meinung kundgetan, das hat Mehrwert, das sollte sich jeder einmal anhören, denn sie hat recht.

Dann gehts auch amüsant weiter, gepaart mit viel Pipi und Kacka Humor, das passt irgendwie zu einer Frau nicht, jedenfalls nicht immer, bzw. passen die Dinge bei ihr nicht sehr oft zusammen. Zum einen merkt man die intelligente Frau, zum anderen so obszön. Letzteres gefällt mir nicht, aber Gott sei Dank ist das immer nur mal zwischendurch, ansonsten hat mir das Programm gefallen und ich kann euch empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen.

8,0 von 10 respektlosen Witzen