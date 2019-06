Cari Mora ist ein Hörbuch von Random House Audio vom 20. Mai 2019.

34 Bewertungen Cari Mora Thomas Harris

Herausgeber: Random House Audio

Auflage Nr. 0 (20.05.2019)

Cari Mora: Thomas Harris ist zurück und schickt einen Killer ins Rennen, der erneut für schlaflose Nächte sorgt! Die Schreie einer Frau sind Musik in seinen Ohren. Er ist groß, blass, haarlos und wie ein Reptil liebt er die Wärme. Menschen begegnen ihm mit Angst und Ekel. Er ist daran gewöhnt. Doch wenn sie das Monster in ihm erkennen, ist es meist zu spät. Dann betteln sie um einen schnellen Tod und er genießt den Schmerz in ihren Gesichtern.

Die Beschreibung ist etwas irreführend, denn es geht hier weniger um einen neuen mega Killer, auf den ich mich gefreut hatte, denn er sollte heftiger sein als Hannibal, der übrigens vom selben Autor kam. Die Story ist eher so eine Gangsterstory um einen Tresor voller Gold. Versteht mich nicht falsch, ich habe mir etwas ganz anderes vorgestellt, das was es aber letztendlich geworden ist finde ich aber auch gar nicht mal so schlecht, vor allem weil es Achim Buch perfekt vorgelesen hat, dass es zu jeder Sekunde spannend war. Ich kann euch also trotzdem empfehlen reinzuhören, macht euch aber bewusst das ihr etwas anderes bekommt als das, was ihr möglicherweise erwartet.

7,5 von 10 Tresoren voller Gold