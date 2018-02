Captain N: Der Game Master, Staffel 1 ist eine Serie von Studio Hamburg Enterprises (Pidax) aus dem Jahr 1991.

Captain N: Der Game Master, Staffel 1: Kevin Keene ist ein ganz normaler Junge bis zu jenem Tag, an dem er von seiner Nintendo-Spielkonsole ins Land der Videospiele gebeamt wird. Als CAPTAIN N erlebt er fortan spannende und aufregende Abenteuer mit den berühmtesten Figuren der Videospielgeschichte wie Donkey Kong, Link und Zelda, Kid Icaris oder Megaman.

CAPTAIN N war ein internationaler Erfolg bei Videospielfans der 80er und 90er. Die Abenteuer des zum Superhelden gewandelten Teenagers, der am häufigsten gegen den Bösewicht Mother Brain kämpft, haben weltweit eine große Fangemeinde. Ein gleichnamiges Comic hatte ähnlichen Erfolg. Pidax präsentiert die ersten 13 Episoden der Reihe nun erstmals auf DVD.

Vor kurzem hatte ich euch hier berichtet, dass auf einem Release auch die dritte Staffel von Captain N drauf ist, das war völlig an mir vorbei gegangen, dass diese wunderbare Serie aus meiner Kindheit endlich mal auf DVD erschienen ist, so musste ich mir natürlich die erste Staffel zulegen, die ich euch jetzt auch empfehlen möchte. Ich fand die Serie immer so klasse, denn damals als das neu war, war ich so um die 11 oder 12 Jahre alt und habe das im Fernsehen geliebt. Captain N hatte ich lange nicht mehr in Erinnerung, da werde ich mir definitiv noch die ersten Staffeln besorgen, das war und ist heute auch noch eine klasse Kinderserie, genial um in alten Zeiten zu schwelgen, schaut es euch unbedingt mal an.

8,5 von 10 Videospielhelden