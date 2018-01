Captain N and the new Super Mario World sind Zeichentrickserien von Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) aus dem Jahr 1991 neu auf DVD erschienen.

Captain N and the new Super Mario World: Die Superklempner Mario und Luigi erholen sich indessen mit Prinzessin Toadstool im Dinosaurierland. Der Urlaub ist bitter nötig, denn die beiden Brüder haben gerade erst Koopa, die gefährliche Schildkröte, aus dem Pilzewunderland verbannt. Doch die Erholung ist schnell vorbei, als der gefürchtete Erzfeind auch im Dinoland auftaucht und es an sich reißen will. Mario und Luigi kämpfen tapfer gegen den Widersacher und erhalten dabei Unterstützung von Yoshi, dem Dinosaurier …

Auf dieser DVD mischt sich die siebenteilige Staffel 3 von „Captain N“ mit 13 Episoden von „Super Mario World“. Die Cartoons basieren auf dem gleichnamigen erfolgreichen Videospiel und schließen nahtlos an die Serienerfolge „“Super Mario Bros. Super Show!““ und „Die Abenteuer von Super Mario Bros. 3“ an. Pidax präsentiert die Folgen in beiden deutschen Synchronfassungen. Für viele Fans der Super-Mario-Brüder schließt sich damit endlich eine schmerzliche Lücke.

Studio Hamburg Enterprises (Pidax Film) hatte vor kurzem schon Captain N auf DVD herausgebracht, also die erste und zweite Staffel. Auf dieser DVD bekommt man die dritte, dazu dann noch einige Episoden von Super Mario World. Fand ich klasse, denn damals als das neu war, war ich so um die 11 oder 12 Jahre alt und habe das im Fernsehen geliebt. Captain N hatte ich lange nicht mehr in Erinnerung, da werde ich mir definitiv noch die ersten Staffeln besorgen, das war und ist heute auch noch eine klasse Kinderserie, genial um in alten Zeiten zu schwelgen, schaut es euch unbedingt mal an.

8,0 von 10 Klempnern