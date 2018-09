Calypso ist ist ein Hörbuch aus dem Verlag Random House Audio vom 27. August 2018.

Calypso David Sedaris

Herausgeber: Random House Audio

Calypso: Den betörend geheimnisvollen Namen Calypso teilen sich unter anderem eine griechische Meeresnymphe, ein afrikanisch-karibischer Tanzrhythmus und ein Saturnmond. Fragt man David Sedaris, ist Calypso ein besonders bescheuerter Name für eine Katze. Aber auch ein betörend geheimnisvoller Titel für die lang erwartete neue Geschichtensammlung eines der erfolgreichsten Humoristen unserer Zeit, der es wie kein anderer versteht, zarte Schönheit im Hässlichen zu entdecken und die banale Komik des schönen Scheins zu entlarven.

Die autobiografischen Geschichten in Calypso kreisen um das solare Zentrum, das in jedem Leben eine kritische Masse darstellt – die Familie. In den Ferien und an Feiertagen kommt der Sedaris-Clan zusammen, im elterlichen Strandhäuschen, später in David Sedaris‘ eigener Zuflucht mit Meerblick, und flickt am generationsübergreifenden Quilt aus gescheiterten Beziehungen, tragischen Toden, späten Einsichten – und hartnäckiger Liebe zu den Freunden, die man sich nicht aussuchen kann.

Das Hörbuch war interessant, ich denke aber gerade der Sprecher und Schauspieler Devid Striesow macht dieses zu einem besonderen Erlebnis. Er hat eine so tolle ruhige und prägnante Stimme, das es einfach nur jede Sekunde Spaß macht zuzuhören. Ich weiß nicht wie ich das Buch mit einem anderen Sprecher gefunden hätte, ich denke Devid Striesow hat dies zu etwas besonderem gemacht, hört selbst einfach mal rein.

8,0 von 10 geheimnisvollen Namen