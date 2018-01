Call my Agent – Staffel 1 ist eine Serie mit u.a. Camille Cottin und Thibault de Montalembert von Edel Germany GmbH aus dem Jahr 2015.

Call my Agent - Staffel 1 [2 DVDs] Edel Germany GmbH (29.12.2017)

DVD, Freigegeben ab 12 Jahren

Laufzeit: 312 Minuten

Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Gregory Montel, Liliane Rovère, Fanny Sidney

Deutsch, Englisch

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Call my Agent – Staffel 1: Call My Agent! erzählt so gnadenlos wie humorvoll vom Alltag einer Schauspielagentur im Herzen von Paris. Für die Agenten Mathias (Thibault de Montalembert), Gabriel (Gregory Montel), Andrea (Camille Cottin) und Arlette (Liliane Rovère) ist jeder Tag wie ein Drahtseilakt. Denn sie kennen den Preis des Ruhmes – das Showbiz ist nicht nur Glanz und Glamour. Und so bemüht sich das Team um Verträge für renommierte Schauspieler wie Cécile de France, Nathalie Baye, Francois Berléand, Audrey Fleurot und andere französische Top-Talente, die sich in der Serie mit viel Ironie selbst spielen.

90 TV-Sender streamen – live und on demand

Dabei gleicht die Agentur einer dysfunktionalen Familie, und viel Drama ist vorprogrammiert. Sie führen den Zuschauer hinter die Kulissen der aufregenden Welt der Stars. Dabei folgt eine kuriose Situation der nächsten, und die Agenten versuchen, Beruf und Privatleben unter einen Hut bringen. Denn: Künstlerische Integrität zahlt nicht die Rechnungen.

Ich fand die Serie, bzw. die erste Staffel recht amüsant stellenweise. Aber ob das wirklich alles so zu sich geht bei Schauspielagenten? Ich bezweifle das stark, kann es aber nicht mit Genauigkeit sagen, aber kurzweilig ist die Serie okay, kann man schauen, ist allerdings kein großes Highlight, wobei das ja auch Geschmacksache ist, am besten ihr schaut selbst mal in eine Folge rein.

6,0 von 10 Schauspielagenten

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API