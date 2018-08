Calabria ist das neueste Album von Armando Quattrone und Electrola (Universal Music) vom 6. Juli 2018.

Calabria Herausgeber: Electrola (Universal Music)

Calabria von Armando Quattrone: Armando Quattrone stammt aus einem kleinen malerischen Dorf an der kalabrischen Küste. Ihm wurde das Lebensgefühl vom ewigen Sommer also bereits in die Wiege gelegt. Armando Quattrones Songs sind deshalb Dolce Vita Pur und bestechen mit einem verführerischen Mix aus modernem Pop und italienischem Flair. Dass sein Debüt-Album den Titel Calabria trägt, ist insofern Herzenssache. Alle Songs klingen nach genial produzierter Popmusik mit einem Schuss italienischer Sonne. Mit Armando steht nach langer Zeit wieder ein italienischer Sänger in den Startlöchern, der musikalisch wie auch als charismatische Persönlichkeit das Zeug zu einem Superstar hat.

Der charmante und sympathische Italiener, der erst seit sechs Jahren in Deutschland lebt, hat mit Calabria ein wunderbares italienisches Album aufgenommen, das neben großen Italo-Pop Hits auch echtes italienisches Liedgut und Tradition atmet. Damit bringt er nicht nur durch seine Person, sondern auch durch seine Musik ein echtes Stück italienische Kultur und Lebensgefühl nach Deutschland.

Gleich beim ersten Track dachte ich, dass ich nicht weiter hören will, Quando Si ist im Grunde Despacito, da weiß das Label oder der Sänger genau was gut ankommt, also bedient man sich dessen was bei anderen auch funktioniert, davon bin ich nicht so der Freund. Aber ich habe weiter gehört und das war auch gut so. Denn die weiteren Lieder waren richtig gelungen. Ich mag die Sprache italienisch sowieso gerne hören, bin auch großer Fan von Eros Ramazotti, wobei die Stile sich schon entscheiden, dieses Album klingt irgendwie nach Sonne, nach einer gewissen Leichtigkeit und das macht beim hören viel Spaß. Wenn auch meiner Meinung nach kein absoluter Top hit dabei war, war das für mich eines der Alben die man immer mal wieder reinlegen kann und genießen kann am Stück.

7,5 von 10 warmen Sonnenstrahlen