CAD DRAW 12 ist ein Programm zum erstellen von professionellen 2D- und 3D-Konstruktionen aus dem United Soft Media Verlag von 2017.

CAD DRAW 12: Professionelle 2D- und 3D-Konstruktionen: Technische Zeichnungen und dreidimensionale Modelle professionell erstellen Entwerfen Sie mit CAD DRAW 12 zum Beispiel Innenarchitekturobjekte, Fahrzeuge, elektronische Bauteile oder ganze Netzwerkpläne unkompliziert an Ihrem PC. Innovative Zeichnungsvorlagen und Hilfskonstruktionen ermöglichen die schnelle, mühelose und präzise Planung Ihrer Projekte. Mit dem umfangreichen Handbuch sowie ausführlichen Praxisbeispielen erstellen und bearbeiten Sie auch als Einsteiger schnell anspruchsvolle CAD-Konstruktionen.

Eine Software um professionell technische Zeichnungen und dreidimensionale Modelle zu erstellen ist sicher teuer, dachte ich mir immer. Ich kannte bis hierhin nur AutoCAD und das kostet ja weit über 1.000 EUR. Ich kenne mich zwar mich dem technischen Zeichnen nicht so gut aus, wollte mir aber trotzdem mal unbedingt Cad Draw 12 anschauen und wissen warum es um so vieles billiger ist. Der große Unterschied ist wohl die fehlenden Schnittstellen zu anderen Programmen – vor allem in den Formaten DFX und DWG. Wer allerdings nur ein CAD Programm zum Zeichnen sucht wird hier fündig, denn dabei steht Cad Draw 12 der großen Konkurrenz in kaum etwas nach, zumindest was ich so recherchiert hatte. Ich dachte ja am Anfang es ist ein Zeichenprogramm wo auch Neulinge wie ich mal was entwerfen können, Räume, Wohnungen und sowas in der Richtung. Ich dachte: Der Preis ist günstig, dann wird die Software schon nicht so schwierig sein, aber weit gefehlt, man bekommt hier einiges an Umfang und muss sich da richtig einarbeiten. Eine tolle Software, für einen unverschämt niedrigen Preis.

8,5 von 10 professionellen Werkzeugen