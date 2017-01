C++ programmieren lernen für Dummies: Stephen R. Davis fängt von vorn an: Wie arbeitet ein Programm? Wie installiert man die Programmierumgebung und den Compiler? Und was ist das überhaupt? Als nächstes lernen Sie grundlegende Programmiertechniken kennen: Variablendeklaration, Schleifen, Funktionen und anderes mehr. Fünf Kapitel widmen sich den unterschiedlichen Variablentypen, sodass Sie für die berühmten C++-Zeiger gut gerüstet sind. War gar nicht schwer? Es folgt eine Einführung in das objektorientierte Programmieren, und bevor Sie es sich versehen, liegen auch die Vererbung von Klassen, das Überladen von Operatoren und der Ausnahmemechanismus in Ihrer Reichweite. Mit den Programmbeispielen zum Herunterladen können Sie das Gelernte direkt ausprobieren.

Ich bin ja eher Hobby-Programmierer, ich nehme mir solche Bücher immer zum Anlass mal wieder was zu machen in der jeweiligen Programmiersprache. Ich bin Fachinformatiker, arbeite aber nicht in diesem Beruf und nutze es ebenso um einfach auch ein Stück weit am Ball zu bleiben. Die „für Dummies“ Bücher finde ich generell klasse, denn sie schaffen es im Allgemeinen das jeweilige Thema so zu erklären, dass man bei 0 einsteigen kann und nach dem Buch ein Grundwissen parat hat, so auch mit diesem Buch zum Programmieren mit C++, was grundsätzlich gar nicht so einfach ist. Ich fing zwar nicht ganz bei 0 an, habe aber an verschiedenen Stellen immer so meine Probleme mit dieser Sprache. Das Buch schafft es aber mir diese zu nehmen und mit entsprechende Stellen zu erklären. Für die von euch, die sich für die Sprache interessieren und erste Erfahrungen sammeln wollen kann ich raten dies mit Hilfe von diesem Buch zu machen, es lohnt sich sehr.