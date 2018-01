C++ für Kids: Grundlagen für Spieleprogrammierer ist ein Buch aus dem mitp Verlag vom 30. November 2017.

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

C++ für Kids: Grundlagen für Spieleprogrammierer: Um wie ein Profi Spiele zu programmieren, brauchst du erst einmal Grundlagen. Am besten dazu geeignet ist C++, das dir in diesem Buch Schritt für Schritt und leicht verständlich beigebracht wird. Dabei wirst du vertraut mit Konstanten und Variablen, Zweigen und Schleifen, Klassen und Objekten und vielem mehr. Der Spaß kommt dabei nicht zu kurz! Du bleibst stets nah am Thema Spiele, denn alle Projekte nutzen Beispiele aus der Spieleprogrammierung.

Ich bin Fachinformatiker und ich beschäftige mich abseits von meiner Fachrichtung auch mit dem Programmieren und liebe das. Natürlich mehr im Webseiten Bereich mit PHP und MySQL aber auch Sprachen wie C++ mag ich gerne. Doch das zu lernen ist gar nicht so einfach, vor allem wenn man ein gewisses Alter erreicht hat fällt das schwer, das war zumindest immer meine Erfahrung mit beinahe 40. Ich denke auch, dass eine gewisse Grundkenntnis im Bereich Programmieren auch in der möglichen späteren Berufswelt ein riesen Vorteil sein kann, daher kann ich Kindern und Jugendlichen sehr empfehlen sich das beizubringen. Eine Programmiersprache ist wie eine normale Sprache, nur cooler, wie ich finde. Stellt euch vor ihr könntet kleine Spiele programmieren, Anwendungen schreiben etc.

Hach, ich erinnere mich an meine Kindheit, damals haben wir in der Schule Batch programmiert, später basic, wenn du oder deine Kinder auch schon so eine Begeisterung haben kann ich dir dies Buch sehr empfehlen, denn es ist für Kinder gemacht. Es erklärt kindgerecht und modern die Sprache C++ eben auf eine coole Art, die Kinder und Jugendliche mögen werden, einen Blick ist das mehr als wert und das kann ich als Fachinformatiker sagen, viel Spaß beim Entdecken.

8,5 von 10 leicht zu lernenden Programmiersprachen

Letzte Aktualisierung am 8.01.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API