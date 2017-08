BWOY – Der Junge aus Kingston ist ein erotisches Drama mit Anthony Rapp und Jimmy Brooks von Pro-Fun Media aus dem Jahr 2016.

BWOY – Der Junge aus Kingston: Brad O’Connor (“Rent“-Star Anthony Rapp) arbeitet bei einer nervigen Telefonhotline und hat vor kurzem seinen Sohn verloren. Auf der Suche nach Trost meldet sich der verkappte Ehemann bei einer schwulen Dating-Seite an, gibt sich als Daddy-Typ aus und loggt sich in sicherer Entfernung ein. Der sexy Jamaicaner Yenny (Jimmy Brooks), der nur halb so alt ist, verwickelt Brad in einen lebhaften und äußerst verführerischen Chat. Durch seine direkte und charmante Art wird Yenny schnell unentbehrlich in Brads täglichem Leben.

Ab und an schaue ich mir mal Indiefilme an, wie es auch BWOY – Der Junge aus Kingston einer ist. Den Film gibt es bei uns nur auf Englisch mit deutschen Untertiteln, aber die braucht man nicht, das Englisch kann man sehr gut verstehen. Der Film ist ansonsten auch nicht so schwierig zu verstehen, es kommt auch nicht darauf an was gesprochen wird, sondern eher was dazwischen passiert. Brad gibt sich seiner Neigung hin, im Internet lernt er einen schwarzen kennen und verliebt sich in ihn. Im Grunde weiß man von Anfang an worauf der Film hinaus will. Er zeigt die Abgründe des Internets, den Betrug, zudem zeigt er einen sehr emotionalen Brad, der mit seiner Neigung schmerzhaftes verbindet. Während des Filmes dachte ich mir die ganze Zeit wie stark dieser ist, einer der besten Filme die ich seit langer Zeit gesehen habe, bis das Ende kam. Das war einfach völlig unrealistisch. Nicht nur das, es war auch unkonsequent. Ein saustarker Film, mit sehr schwachem Ende, aber dennoch sehr sehenswert.

7,5 von 10 Internetsüchtigen