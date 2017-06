Business Englisch für Dummies: Sie haben Kontakt zu internationalen Geschäftspartnern, doch wenn Sie mit ihnen auf Englisch kommunizieren, fehlen Ihnen die (richtigen) Worte? Damit sind Sie nicht allein. Auch wenn die Schulzeit bei manchen noch nicht allzu weit zurückliegt, fällt es vielen schwer, auf Englisch zu telefonieren, Geschäftsbriefe oder E-Mails zu schreiben, sich in Meetings oder Verhandlungen verständlich auszudrücken oder auch Small Talk zu führen. Mit »Business Englisch für Dummies« lernen Sie anhand praxisorientierter Beispiele, sich verständlich auszudrücken und auf der internationalen Bühne eine gute Figur zu machen.

Ich habe in der Tat sehr viele englischsprachige Partner, die sich immer mal wieder bei mir melden und immer dann schreibe ich meine Mails mit Hilfe von Google. Ich suche nach Begriffen, ich suche nach Business Englisch. Das kann sehr anstrengend sein, daher musste ich unbedingt mal ein Buch zum Nachschlagen haben, was ich in diesem Business Englisch für Dummies gefunden habe. Darüber hinaus bietet das Buch sehr viele Beispiele derer man sich bedienen kann, wenn es mal schnell gehen muss, eben zum Nachschlagen. Ich habe nun gemerkt, dass sich mein Englisch schon etwas verändert hat, das geht zwar nicht von heute auf morgen, aber ich sehe schon eine Veränderung und Verbesserung. Wie man ja weiß: Verbesserung bedeutet auch glücklichere Partner und das bedeutet dann mehr Geld. So sehe ich das gerade und daher kann ich euch das Buch sehr empfehlen.