Bushcraft: Das Buch vom Waldhandwerk ist ein Buch aus dem pietsch Verlag von 2017.

Bushcraft: Das Buch vom Waldhandwerk: Der Begriff »Bushcraft« beschreibt die Fähigkeiten zum (freiwilligen) Langzeit-Survival. Es geht also nicht nur darum, im Notfall in der Natur zu überleben, sondern auch, sich darin möglichst komfortabel einzurichten, und das sowohl durch das Erlernen traditioneller Techniken und Fertigkeiten, als auch mit modernem Equipment. So beschäftigen sich Bushcrafter gleichsam mit dem Bau von Notunterkünften, als auch mit Outdoor-Küche unter freiem Himmel. Zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter und überall auf der Welt.

Ich fand das total interessant, wie man im Wald zb. überleben könnte. Denkt da mal drüber nach, was wenn ihr wirklich mal im Wald ausgesetzt werdet, wie lange könntet ihr überleben? Was esst ihr, was trinkt ihr und wie schützt ihr euch? Ich hatte da vor dem Buch auch keine Antwort drauf. Zugegeben ich kann mir gerade keine Situation vorstellen warum es so weit kommen sollte, dass man dies Wissen mal wirklich braucht, daher ist es ein interessantes Hobby und allemal besser man probiert hier einige Dinge aus als den ganzen Tag vorm Fernseher zu sitzen, daher ist dies Buch besonders als Geschenk für Jugendliche geeignet, schaut aber am besten selbst mal rein, es lohnt sich.

7,5 von 10 Survival Experten