Burn–out, ade: Wie ein Strudelwurm den Weg aus der Stressfalle zeigt ist ein Buch von Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber vom 19. Februar 2018.

Burn–out, ade: Wie ein Strudelwurm den Weg aus der Stressfalle zeigt: Ist Ihr Akku leer? Hohe Arbeitsbelastung? Liegen Ihre Nerven blank? Zeigen sich erste körperliche Beschwerden? Dann geht es Ihnen wie den fünf Protagonisten in diesem Buch: Sie befinden sich am Rande eines Burn-outs – oder sind schon mittendrin. Dass es sich dabei nicht um eine Einbahnstraße handelt, zeigen Johannes Storch, Dieter Olbrich und Maja Storch in diesem fundierten und doch vergnüglichen Ratgeber. Anhand der fünf beispielhaften Personen zeigen sie mögliche Verläufe einer Burn-out-Erkrankung und neue Wege aus der Erschöpfungsfalle.

Habt ihr manches Mal das Gefühl eure Energie reicht für euren beruflichen Alltag nich mehr aus? Ich hatte das vor kurzem sehr oft und konnte dies verändern, es geht einfach nur darum Ansätze zu finden wie man seinen Alltag so verändern kann, dass man einfach mehr Energie über hat. Gerade in Berufen mit viel Verantwortung ist es oft nur eine Frage der Zeit, wann der Burn-out kommt.

Wenn Sie mit Erschöpfung und Burn-out zu kämpfen haben, finden Sie in diesem Buch verschiedene wissenschaftlich fundierte Ansätze. Möglicherweise erhalten Sie allein durch die Lektüre dieses Buches genug Ideen, um Ihren Alltag in Eigenregie so zu verändern, dass Sie mit Ihren Energiereserven optimal umgehen können!

