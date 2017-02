Bunker »Valentin«: Der Denkortunker Valentin in Bremen-Farge war eines der größten Rüstungsprojekte der NS Kriegsmarine. Die Gigantomie des Bunkerbaus entfaltet noch heute eine furchteinflößende Wirkung. Ebenso riesig war das Ausmaß an Leid und Not, das die mehreren Tausend beim Bau eingesetzten Zwangs- und Zivilarbeiter erleben mussten. Auf der Grundlage vieler neuer Erkenntnisse und neu gefundener Dokumente stellt dieses Buch die Geschichte des Bunkerbaus dar. Seine Bedeutung für die strategische Planung der Marine wird erläutert, die Rolle einzelner Personen Täter wie Opfer wird untersucht und das Verhältnis der Farger Ortsbevölkerung zum Bau wird ebenso in den Blick genommen wie die wechselvolle Geschichte des Bunkers nach 1945. Damit liegt eine zuverlässige Gesamtdarstellung vor, die die im Aufbau begriffene Gedenkstätte »Bunker Valentin« begleiten soll.

Vor einigen Jahren habe ich den Denkortbunker Valentin einmal besucht. Man muss diesen riesigen Betonbau gesehen haben um zu verstehen was dies für die Region damals bedeutet hat. Ich kann mich noch erinnern, als ich davor stand war ich beeindruckt. Beeindruckt davon was Menschen bauen können. In diesem Buch gibt es die Geschichte um Valentin, der ja nie fertiggestellt wurde. Aus diesem U-Bootbunker ist nie ein Boot vom Stapel gelaufen sozusagen. Auch wurde er bombadiert vor der Fertigstellung. Vielleicht ist das auch ganz gut so, dass er nie fertig gebaut wurde, so ist er wenigstens nie für den Krieg genutzt worden. Ich fand die Geschichte des Baus aber sehr interessant, das Buch bietet zudem viele Bilder aus der damaligen Zeit, aber wenig Informationen zu Valentin selbst, wie er jetzt ist. Aber da man ja Führungen machen kann und diese auch recht interessant sind, kann ich jedem empfehlen dies auch mal zu machen, am besten erst das Buch kaufen und sich dann dieses riesen Objekt mal ansehen.