Bullyparade – Das Comedy-Hörspiel zum Film ist ein Hörspiel von Sme Spassgesellschaft! (Sony Music) aus dem Jahr 2017.

Bullyparade – Das Comedy-Hörspiel zum Film: Zwei Zwickauer reisen zurück in die Zone. Häuptling Winnetou wünscht sich einen Stammhalter. Das Kaiserpaar Sissi und Franz bezieht eine mysteriöse Immobilie. Lutz und Löffler mischen die Börse auf. Ein Planet voller schöner Frauen bringt Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty in große Verlegenheit. Und das alles in einem einzigen Film! bzw. Hörspiel.

Wahnsinn, 20 Jahre Bullyparade, so lange ist die erste Folge nun auch schon wieder her, damals als die Bullyparade begonnen hat war ich gerade um die 18. Eine tolle Zeit war das, ich erinnere mich gerne zurück. Ich war in meiner ersten Ausbildung, wir haben immer zu dritt Bullyparade geschaut, am nächsten Tag auf der Arbeit drüber gelacht, das waren tolle Zeiten. Danach kamen die Filme, die alle gut waren, doch so wirklich an die Bullyparade reichten sie nie ran fand ich. Das dürfte sich nun mit diesem neuen Kinofilm ändern, denn da schlüpfen die drei nochmal in alle ihre Rollen und das ist in diesem Hörspiel schon so witzig, alleine die Vorstellung bringt einem zum Tränen lachen, der Kinofilm ist somit Pflichtprogramm, das Hörspiel dazu aber auch, gehört ins Regal eines jeden Liebhabers.

8,5 von 10 Comedy Figuren