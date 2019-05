Bulldog Drummond – Collection, Vol. 1 sind vier spannende Abenteuer mit dem bekannten Privatdetektiv von Pidax Film aus dem Jahr 1938.

Bulldog Drummond – Collection, Vol. 1: Gerade erst ist Captain Hugh Drummond (Ray Milland), genannt „Bulldog“, nach Großbritannien zurück gekehrt, schon tappt er in einen neuen Fall. Der smarte Privatdetektiv bekommt es mit einem mysteriösen Mord im Nebel zu tun, bei dem eine Frau, die ihm nachts in den Wagen rennt, eine zentrale Rolle spielt. In weiteren Fällen geht es um die Rache einer schwarzen Witwe, um einen hochexplosiven Koffer und um einen künstlichen Diamanten. Kein Wunder, dass der Detektiv angesichts dieser brisanten Aufgaben seine Hochzeit jedes Mal erneut verschieben muss …

Privatdetektiv Bulldog Drummond war Held einer Romanserie von Herman Cyril McNeile, die zwischen 1920 und 1954 erschien. Er gilt als Vorläufer von James Bond, was dessen Erfinder Ian Fleming auch bestätigte. Der charismatische Ermittler war Held vieler Kinoabenteuer, über die das Lexikon des internationalen Films schrieb: „Die Filme setzen auf […] Rasanz und Abenteuerlichkeit und bieten […] recht reizvolle Unterhaltung.“ Im ersten Fall spielt Oscar®-Preisträger und Hitchcock-Mime Ray Milland den Titelhelden „unterkühlt und ’sophisticated'“.

Filme:

Mord im Nebel (1937)

Die Rache der schwarzen Witwe (1937)

Der explosive Koffer (1938)

Der künstliche Diamant (1938)

7,0 von 10 Privatdetektiven