Build Your Own Human Skeleton – Life Size! ist eine Loseblattsammlung aus dem TASCHEN Verlag vom 22. Mai 2018.

Letzte Aktualisierung am 14.08.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Build Your Own Human Skeleton – Life Size!: Ein lebensgroßes Modell (1,80 m) mit anatomischen Bezeichnungen auf Englisch und Lateinisch besitzt Gelenke, die gebogen und gestreckt werden können umweltfreundlicher Bausatz aus Pappe vorgestanzte Teile mit Kerben für die Falze (Schere und Klebstoff nicht notwendig) detaillierte Anleitung Schritt für Schritt kann auf vielfältige Weise eingesetzt werden zu Demonstrationszwecken an Schulen und Hochschulen ein ideales Geschenk für angehende Ärztinnen und Ärzte und jeden mit Knochen einsetzbar als Kostümpuppe, Engtanzpartner/in oder nur mal so zum Quatschen.

Was für eine coole Idee, ich musste diese Sammlung unbedingt haben als ich dran vorbei gelaufen bin. Ich finde die Idee so grandios, vor allem finde ich den Preis klasse. Keine 30 EUR und man bekommt ein lebensgroße Skelett, zum selbst zusammen bauen. Das alleine macht schon riesen Spaß, mehr Spaß macht es noch das zuhause zu drapieren. Das ist auf jeden Fall ein Gag und ein noch besseres Geschenk, das sicher überall auf Begeisterung stoßen wird. Fürs zusammenbauen braucht man ruhige Hände und Zeit, aber schwer ist es nicht wirklich, schlagt unbedingt zu, total witzige Idee.

9,0 von 10 Skeletten