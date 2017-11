Büro-Effizienz: In 10 Tagen zum schlank organisierten Büro ist ein Buch aus dem Junfermann Verlag von 2017.

Büro-Effizienz: In 10 Tagen zum schlank organisierten Büro: Bürozeitvertreib Nummer eins ist immer noch das Suchen. Es gibt Menschen, die ihren Schreibtisch mit Papierstapeln schmücken, um anderen gegenüber eine hohe Beschäftigung zu signalisieren. Andere verfahren mehr nach dem Motto: „Das Genie beherrscht das Chaos!“ In der Arbeitswelt kann Unordnung jedoch die Karriere blockieren, denn ein chaotischer Schreibtisch kostet das Vertrauen anderer Menschen in die Arbeitsqualität. Und langes Suchen macht nicht nur unzufrieden, auch die eigentliche Arbeit bleibt liegen.

Ein großes Thema für mich in meinem Büro ist auch immer die Effizienz. Zeit Management sozusagen, etwas das sehr wichtig ist, denn die meiste Zeit des Tages arbeite ich im Büro und die 8-12 Stunden sollen auch perfekt genutzt sein. Fast die erste Hälfte des Buches geht es dann leider um Papierorganisation. Sicher spannend, wenn man viel mit Papieren arbeitet, ich arbeite allerdings schon Papierlos so gut wie es eben geht. Das Buch wurde dann für mich persönlich also erst im zweiten Teil interessanter. Da geht es dann grob gesat um die Tagesplanungen um online Kalender, E-Mails etc. Also viele Kleinigkeiten werden hier beschrieben den Büro-Alltag etwas effektiver zu gestalten und in der Tat war dann da der ein oder andere gute Ansatz für mich mit dabei. Ich kann euch also empfehlen einfach selbst mal reinzuschauen, besonders stark ist das Buch eben in diesen Fokus, wenn es ums Papier geht. Schaut aber am besten selbst mal rein.

Wie der ein oder andere von euch ja bereits weiß, besitze ich seit einigen Wochen einen iMac Rechner von Apple. Hier gibt es einige tolle Tools, die die Effizienz im Büro ebenfalls verbessern, wie in etwa todoist. Eine simple To-Do-Liste bei der ich zb. alle meine Termine eintrage. Diese werden dann mit meinem Smartphone synchronisiert und ich kann mich leicht und gleich an alles wichtige Erinnern lassen und habe immer einen tollen Überblick. Außerdem organisiere ich meine täglichen Abläufe damit und habe so zu jeder Zeit einen Überblick von dem was ich schon getan habe und was ich noch tun muss. Das erspart mir hektische Überlegungen und doppelte Arbeit, schaut euch das Tool doch einfach ebenfalls mal an, es ist aktuell mein Lieblingstool auf dem Mac.

8,5 von 10 aufgeräumten Büros