Bürgschaft für ein Jahr/Glück im Hinterhaus – Hermann Zschoche Edition: Einer jungen alleinerziehenden Mutter ist wegen ihres „asozialen Lebenswandels“ das Sorgerecht für ihre drei Kinder entzogen worden. Nina Kern will eine gute Mutter sein und einer geregelten Arbeit nachgehen, doch immer wieder treibt ihre Einsamkeit sie in ein feucht-fröhliches Partyleben. Um sich ein letztes Mal bewähren zu können, werden ihr zwei Bürgen an die Seite gestellt. Die jüngste Tochter Mireille darf probeweise aus dem Heim nach Hause kommen, doch wieder schlittert Nina in eine unglückliche Liebesgeschichte und in den Alkohol. Erst mit Hilfe ihrer Bürgen begreift die junge Frau, dass nur sie die Verantwortung für ihr Leben und die Kinder übernehmen kann. Dazu gehört auch die Erkenntnis, dass es für die älteste Tochter besser ist, nicht bei der Mutter zu bleiben.

Diese Rezension geht nur um Bürgschaft für ein Jahr, den zweiten Filme, also den Bonusfilm hatte ich angefangen zu schauen, der sagte mir aber gar nicht zu. Bürgschaft für ein Jahr dagegen umso mehr, zum einen weil die Story so nah am Leben spielt, zum anderen weil Katrin Sass in jungen Jahren zu sehen ist und sie war schon immer eine tolle Schauspielerin, wie sie in diesem Film eindrucksvoll beweist. Der Film hat natürlich schon einige Jahre auf dem Buckel, allerdings ist die Thematik ansich immer noch aktuell, sie könnte so ähnlich auch heutzutage noch passieren und passiert vermutlich auch in Deutschland so. Ein wirklich tolles Drama, so nah an der Realität, ich kann es nur immer und immer wieder sagen um es deutlich zu machen, schaut hier unbedingt selbst mal rein, ein toller Film.

