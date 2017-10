Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #1 der Gewinnspielreihe

Der Oktober steht in Frankfurt im Zeichen des Lesens. Die Frankfurter Buchmesse sind das Herbstereignis der Buch- und Medienbranche. Autoren, Leser und Verlage treffen zusammen, um sich zu informieren, auszutauschen und Neues zu entdecken.

Lesen bildet, Lesen ist wichtig, das weiß jeder, das weiß ich aber auch erst einige Jahre, bzw. war ich in meiner Jugend nie wirklich die große Leseratte, ehrlich gesagt habe ich bis in meine 20er nur ein oder zwei Bücher gelesen, weil ich sie für die Schule lesen musste. Lesen habe ich erst später entdeckt, erst als ich Stephen Hawking in der Hand hatte, das Universum in der Nußschale. Oder Bücher von Michio Kaku, Erich von Däniken und Lars Fischinger. Das ist eben meine große Interesse und da lese ich mittlerweile alles. Was liest Du? Geschmäcker sind ja verschieden und für jeden Geschmack gibt es beinahe täglich neue Bücher. Auch beim Mediennerd gibt es täglich neue Bücher zu entdecken, einige kannst Du während der Zeit der Frankfurter Buchmesse 2017 hier gewinnen. Heute diese im Wert von etwa 300 EUR.

Frankfurter Buchmesse 2017 Tag #1

3x Das Ozeanbuch: Über die Bedrohung der Meere: Steigender Meeresspiegel, havarierende Ölplattformen, wachsende Müllstrudel und Überfischung: Die Ozeane sind in Gefahr. Um das sensible Ökosystem schützen zu können, ist es wichtig, die Zusammenhänge zwischen menschlichem Handeln und den Veränderungen des maritimen Lebensraums besser zu verstehen. »Das Ozeanbuch« liefert ein umfassendes Bild über die Bedrohung dieses gleichermaßen unbekannten wie faszinierenden Lebensraums und macht Zusammenhänge in über 45 Infografiken leicht verständlich.

3x Meine eigene Homepage für Dummies Junior: Du bist kreativ und tummelst dich gerne im Internet? Wusstest du, dass du mit wenigen Klicks deine eigene Homepage erstellen und designen kannst? Wenn du ein Lieblingsessen oder -gedicht hast, kannst du es so mit der ganzen Welt teilen. Oder möchtest du deinen eigenen Stundenplan immer einsehen können? Dann gestalte ihn blitzschnell und setze ihn auf deine Webseite. In diesem Buch lernst du, wie du in wenigen Schritten zu deiner eigenen Homepage kommst und was du dabei hinsichtlich Urheberrechten, Bild- und Farbzusammenstellung beachten musst. Du wirst lernen, wie man mit HTML und CSS Objekte animiert und 3D-Effekte erzeugt. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Dieses Buch ist bestens geeignet für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre.

2x More than Money: Wie Sie Ihre Beziehung zu Geld verändern: Das Thema Geld füllt bereits zahlreiche Bibliotheken. Angesichts der aktuellen weltpolitischen und auch wirtschaftlichen Geschehnisse steigen die Ängste und Unsicherheiten der Menschen betreffend ihre finanzielle Zukunft. Sie sorgen sich um ihre Jobs, ihre Altersversorgung, den Euro, den Fortbestand der Finanzmärkte, machen sich Gedanken, was ihre diversen Versicherungen später noch wert sein mögen, ob sie ihren gewohnten Lebensstandard halten können. Viele malen sich diverse geistige Katastrophenszenarien aus und erstarren in von Sorge getriebenen Gedankenmustern. Andere wiederum verfügen über ausreichende Mittel, sind aber in der Tretmühle des Geldverdienens dermaßen heftig verhaftet und verstrickt, dass sie keine Zeit mehr haben, richtig und bewusst zu leben. Kurz gesagt: Gelassenheit und ein entspannter Umgang mit Geld sehen anders aus. Es ist an der Zeit für ein neues Denken in all diesen Bereichen, vor allem zum Thema Geld.

Für das Leben! Ohne Warum: Klimawandel, radioaktive Verseuchung, Fracking, Genmanipulation. Diese entmutigende Liste zum Zustand unsere Welt ließe sich fortsetzen – und dennoch: Wir haben noch immer die Möglichkeit, zum Wohle einer lebenswerten Welt zu handeln. Denn: Wir können unsere Bedürfnisse erfüllen, ohne unser lebenserhaltendes System zu zerstören. Dafür haben wir das notwendige Wissen und die technischen Möglichkeiten. Alles was wir noch brauchen ist der kollektive Wille, beides in diesem Sinne einzusetzen.

Feenstaub im Koboldwald: Die kleine Waise Amelie lebt seit Kurzem bei ihrer Großtante Petunia. Das Mädchen leidet arg unter der griesgrämigen Frau und vermisst ihre geliebten Eltern sehr. Bei einem nächtlichen Spaziergang durch den Wald nahe ihrem neuen Zuhause, lernt Amelie die Schnecke Finchen kennen, die ihr von einem wundersamen Koboldreich erzählt. In dem kleinen Mädchen wächst die Hoffnung auf ein besseres Leben. Jedoch ist es Menschen eigentlich nicht gestattet ins Land der Kobolde zu reisen und so sorgt Amelies Ankunft für mächtig Wirbel. Obwohl sie in der weisen Eule Odilia und dem Jungen Fallou schnell neue Freunde findet, ist es letztendlich Zenobius, der Anführer der Kobolde, den sie überzeugen muss, im Koboldland bleiben zu dürfen. Doch der Weg zu ihm ist voller Geheimnisse und Gefahren und Amelie muss das wohl größte Abenteuer ihres jungen Lebens bestehen.

CLOUD: Leon, einfacher Wartungsingenieur im Genfer LHC (Large Hadron Collider), wird während einer Versuchsreihe schwer verletzt und fällt ins Koma. Als er erwacht ist er nicht mehr derselbe. Leon erinnert sich an Ereignisse, die er nie bewusst erlebt hatte. Auf der Suche nach Erklärungen trifft er auf Sarah. Sarah vermisst ihren Ehemann, der die Versuchsreihe leitete und seit dem Störfall wie vom Erdboden verschluckt ist. Ihre gemeinsame Suche führt die beiden rund um den Erdball. Sie verstricken sich immer mehr in ein Projekt, das sie an die Grenzen ihrer Vorstellungskraft bringt; in dem die drei zentralen Technologiesprünge unseres Jahrhunderts aufeinanderprallen: Singularität der Technik, weltweit vernetzte Clouds, Quantencomputer. Eine unvorstellbare Machtfülle – Goldstaub für den, der sie beherrscht. Ruben Cohn, CEO eines Waffenkonzerns, hat längst begriffen, dass zukünftige Konflikte nicht mehr mit konventionellen Waffen geführt werden. Ein Spiel mit verdeckten Karten beginnt – gegen die Zeit und einen Gegner, der vor nichts zurückschreckt.



Größeres Bild CLOUD (Broschiert) Neu ab: EUR 14,90 Auf Lager gebraucht ab: EUR 10,73 Auf Lager

Resilient durch Yoga: Psychische Erkrankungen umfassend behandeln: Dieses Buch ist eine wissenschaftlich fundierte und allgemein verständliche Anleitung, wie einfache Übungen des Yoga die seelische Gesundheit verbessern können. Stress, Zeitdruck und überhöhte Erwartungen führen dazu, dass sich immer mehr Menschen überfordert fühlen. Symptome der chronischen Erschöpfung, innere Anspannungszustände bis hin zu depressiven Verstimmungen, Ängsten oder Burnout können die Folge sein. Yoga hilft dabei, seelische Erkrankungen bis hin zu traumatischem Erleben unterstützend zu behandeln und physische Anzeichen der Dauerbelastung wie Kopf- und Rückenschmerzen oder Reizdarm behutsam zu reduzieren. Die in diesem Buch vorgestellten Meditationen, Atemtechniken und körperlichen Übungen kann jeder Interessierte lernen. Die Autorin zeigt die Zusammenhänge zwischen körperlichen und psychischen Prozessen auch auf neurologischer Ebene auf und gibt damit eine Antwort auf die Frage: Wie wirkt Yoga eigentlich? Auf der beiliegenden DVD werden die beschriebenen Übungen demonstriert.

Diesseits der Tage (DuMont Reiseabenteuer): Ein Sommer auf Kuba: »Das Glück Kubas bleibt eine simple Rechnung: Dreißig Leute gehen vorbei, siebenundzwanzig davon lachen und grüßen.« Dennis Freischlad taucht ein in das wahre Leben auf Kuba. Einen Sommer lang fängt er Stimmungen und Momente ein, lässt sich treiben in der Hauptstadt Santiago de Cuba, tanzt und boxt, was die Beine und Fäuste hergeben. Er findet heraus, warum ein kubanischer Haushalt ohne Schaukelstuhl undenkbar ist, mit welchen sieben Gesten man in jedem Gespräch unter Kubanern besteht und warum man im Ministerium für Immigration niemals in kurzen Hosen auftauchen sollte. Ein berauschendes Kuba-Tagebuch und das faszinierende Porträt eines Landes in der Schwebe.

Maria und der Patriot: Polit-Thriller: Maria war noch keine drei Jahre alt, als ihre Mutter 1990 Ostdeutschland verließ und in die USA ging. Fünfundzwanzig Jahre später bekommt sie ihren ersten großen Auftrag, den ihr Lebensgefährte Jack an Land zog. Für eine New Yorker Fernsehstation soll sie einen Dokumentarfilm über Detlev Karsten Rohwedder drehen, erster Chef der Treuhand, der 1991 ermordet wurde. Ihr Vater war sein Bodyguard. Als Jack bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt, ist Maria mit ihrem Auftrag allein. Sie will das Vermächtnis ihres Freundes erfüllen, ihre Trauer besiegen und bricht in die Vergangenheit auf. Sie muss begreifen, dass sie von Leuten benutzt wird, die großen Einfluss haben. Es beginnt ein Kampf auf Leben und Tod.

Wenn Mütter rot sehen: Der tägliche Wahnsinn der ‚Mommy Wars‘: Wie erziehst du denn dein Kind? Ob Impfen, Stillen, Schlaflerntraining, Trotzphase oder Beikosteinführung: Konnte frau früher einfach ihre Mutter um Rat fragen, kursieren heute im Internet und auf den Spielplätzen zu jeder Frage hundert Standpunkte und jeder einzelne wird mit Klauen und Zähnen verteidigt. So führen kleine Fragen zu Grundsatzdebatten und heftigen verbalen Attacken. Wer da nur noch schreiend weglaufen will, sollte zu diesem Buch greifen. Mit Witz nimmt die Autorin all diese Diskussionen auseinander und liefert ein Best-of der fiesen Anfeindungen und hysterischen Ausfälle. Fazit: Entspannt euch! Denn viele Wege führen zum glücklichen Kind.

Du musst nur unten stehende Gewinnspielfrage richtig beantworten und hast die Chance auf diesen Gewinn. Viel Erfolg bei der Teilnahme.

Bitte beachte aber dabei unbedingt unsere Gewinnspielregeln. Teilgenommen werden kann bis zum 15.10.2017, bis 23.59 Uhr. Bei Medien mit einer Freigabe ab 18 benötigen wir im Gewinnfall eine Kopie eines gültigen Personalausweises.