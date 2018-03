Buchführung und Bilanzierung für Dummies ist ein Buch aus dem Verlag Wiley-VCH in der Auflage: 7 vom 14. Februar 2018.

Buchführung und Bilanzierung für Dummies Michael Griga, Raymund Krauleidis

Herausgeber: Wiley-VCH

Auflage Nr. 7 (14.02.2018)

Taschenbuch: 423 Seiten

Letzte Aktualisierung am 7.03.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Buchführung und Bilanzierung für Dummies: Das Buch behandelt die Finanz-buchhaltung mit Inventur, Bilanz und Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Es ist eine gut lesbare Einführung in dieses vermeintlich so trockene Thema und bringt mit der nötigen Prise Humor und anschaulichen Beispielen Leben in die Zahlen. Sie erfahren, was sich hinter solch geheimnisvollen Begriffen wie Rückstellung, Abschreibung oder Bewertung verbirgt und welche Gesetze es in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und dem Rest der Welt gibt.

Ich betreibe mein Gewerbe mittlerweile auch schon seit einigen Jahren und tue mich immer noch schwer mit der Buchführung oder auch mit der Gewinn- und Verlustrechnung. Immer wieder dauert es Stunden mich da rein zu fuchsen, dann habe ich es temporär verstanden, aber nicht dauerhaft kapiert. So dachte ich mir, dass ich mir mal dieses Buch anschaffe in der aktuellen Auflage und in der Tat konnte es mir einige meiner Fragen beantworten und ich habe nun ein Buch, dass ich immer mal wieder vorziehen kann, wenn ich meine Buchführung erledige, das ist einfacher darin zu blättern als jedes Mal das Netz umständlich abzusuchen nach Infos, daher meine klare Kaufempfehlung, falls ihr ähnliche Schwierigkeiten habt wie ich.

8,0 von 10 Gewinn- und Verlustrechnungen