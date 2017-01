Bubble Bomb: Bubble Bomb (Deutsch) Rasant und schnell geht es in diesem Spiel zu. Alle spielen gleichzeitig und so schnell wie möglich. Durch eifriges Tauschen und Umdrehen der Chips wird versucht eine der Bomben-Aufgaben zu erfüllen. Immer sieben passende Chips sind dafür nötig. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt.

Gestern Abend war bei uns, meiner Frau und mir großer Spieleabend, da haben wir auch zum ersten Mal Bubble Bomb probiert. Meine Frau meinte noch „Das sieht nicht so aus als wenn das Spaß macht“. Als wir es gespielt haben, sagte sie „Das macht ja richtig Spaß“ und dem kann ich nur zustimmen, das Spiel hat so seine eigene kleine Faszination, es macht richtig Laune einfach wie wild durcheinander zu greifen BANZAI… dem Gegner die Steine zu klauen die man selbst braucht und BOMBE … coole Kombinationen zu legen. So viel Spaß bei einem Spiel hatte ich selten. Ich dachte ich hätte das Spiel ausgetrickst und eine Möglichkeit gefunden einfach zu gewinnen, allerdings haben mir die Regeln dann einen Strich durch die Rechnung gemacht, hier wurde also an alles gedacht, es gibt also sehr viel zu beachten, das dauert zwar seine Zeit bis man das alles kapiert hat, macht aber, wie gesagt, richtig viel Spaß.