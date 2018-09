Brother MFC-L2750DW ist ein kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktions-gerät (Drucken, Scannen, Kopieren, Faxen, A4, echte 1.200×1.200 dpi, Vollduplex, 250 Blatt Papierkassette, USB 2.0, LAN, WLAN, Touchscreen).

Letzte Aktualisierung am 24.09.2018 / Affiliate Links / Bilder von der Amazon Product Advertising API

Brother MFC-L2750DW Kompaktes 4-in-1 S/W-Multifunktionsgerät: Mit echten 1.200 x 1.200 dpi Druckauflösung und hoher Druckgeschwindigkeit von bis zu 34 Seiten/Min. bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, ist das MFC-L2750DW mit seinem modernen Design und kompakten Abmessungen das ideale Multifunktionsgerät für den Arbeitsplatz. Ausgestattet mit zahlreichen Schnittstellen wie LAN, WLAN, Wi-Fi Direct™ oder NFC kann es schnell und unkompliziert ins Netzwerk eingebunden und z.B. mit Mobilgeräten darauf zugegriffen werden. Scanvorgänge werden dank 50 Blatt ADF mit Dual-CIS Scanner in einem Durchgang schnell erfasst. Duplexdruck und Broschürendruckfunktion sparen Papier und schonen Umwelt und Geldbeutel zugleich. Der optionale Jumbo-Toner für bis zu 3.000 Seiten (gemäß ISO/IEC 19752) sorgt für günstige Folgekosten.

Vor Jahren habe ich mal bei einer Firma gearbeitet, die im Hamburger Hafen die Drucker gewartet hat. Ich habe so in kürzester Zeit gelernt was an Druckern wichtig ist und vor allem welche Marken für u.a. Langlebigkeit und Qualität stehen. Mir ist damals zum ersten Mal die Marke brother begegnet als Drucker, die ich vorher nicht kannte. Als ich diese Marke bei der Arbeit kennen gelernt habe, bin ich sofort umgestiegen und hatte mir damals einen Brother DCP-7055 Drucker gekauft. Das war 2011 in etwa, der Drucker funktioniert heute noch. Nach einigen Wechseln der Trommel und der Toner druckt er auch heute noch wie neu. Wer kann schon von sich behaupten einen Drucker zu haben, der 7 Jahre alt ist und wie am ersten Tag druckt und ich muss dazu sagen, dass ich wirklich viel drucke. Jeden Tag zwischen 50 und 100 Seiten.

Allerdings habe ich vor einigen Wochen meine Technik umgestellt. Ich hatte die vielen Kabel an meinem Schreibtisch satt. Ich suchte also einen Drucker der eine WLAN oder AirPrint Funktion hat, da ich seit letztem Jahr nur noch mit Apple Produkten arbeite. Mir war bei meiner Entscheidungsfindung aber auch klar, dass es unbedingt wieder ein brother Drucker sein muss. Ich entschied mich also für das Multifunktionsgerät Brother MFC-L2750DW. Der Drucker kann echt alles. Drucken im Duplex, Scannen, Kopieren und Faxen. Das alles in einer sagenhaften Geschwindigkeit. Er ist auch viel leiser als mein alter Drucker und sieht in schwarz auf meinem Schreibtisch einfach auch klasse aus. Er hat ein Touchscreen Panel, alle Einstellungen sind leicht zu finden und auch das WLAN ist ruckzuck eingerichtet. Endlich fallen die vielen Kabel weg, der Drucker war innerhalb von 2 Minuten mit meinem iMac und Macbook verbunden und druckt hier seit Wochen 1A.

Ich bin nach wie vor schwer begeistert von der Marke brother und natürlich bezahlt man hier ein paar Euro mehr in der Anschaffung. Dafür sind die Toner günstig, wenn man beachtet wie lange man mit diesen hinkommt. Qualität hat ihren Preis und ich muss ehrlich sagen, dass der Drucker für das was er kann und für die Qualität die er hat noch günstig ist. Ich kann euch also sehr empfehlen beim nächsten Druckerkauf diesen zuzulegen oder generell einen der Marke brother.

10 von 10 gedruckten Texten