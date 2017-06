Brixies – Strandkorb, 3D-Puzzle: BRIXIES steht für qualitativ hochwertige individuelle Mini-Bausätze, einer ständig wachsenden Portfolio von Baukästen, die eine Sammlung von Tieren, weltberühmten Gebäuden und allerlei andere schöne Objekte zu schaffen, zusammengesetzt werden können. Je nach Komplexität des Modells wird jeder Satz zwischen fünf Schwierigkeitsstufen kategorisiert, so dass Sie das richtige Produkt für Sie, Ihre Familie und Ihre Freunde auswählen können. Alle Sets werden von einer illustrierten Anleitungsblatt begleitet.

3D-Puzzle

432 Teile

Netherlands Edition

Schwierigkeitsstufe 3 von 5

Ideal auch zum Verschenken

Hoher Unterhaltungswert für Jung und Alt

Ich habe die Brixies aus Zufall entdeckt. Aber wirklich aus Zufall, denn ich habe für mein Badezimmer nach Dekoration gesucht, ihr müsst wissen, dass ich umgezogen bin vor kurzem. Ich dachte dann irgendwann es wäre cool, wenn so ein Modell von einem kleinen Strandkorb irgendwo stehen würde, wäre genau mein Geschmack, also habe ich danach bei Amazon gesucht. Gefunden habe ich diesen Brixies Strandkorb.

Ich dachte mir gleich wie cool das ist, eine Deko sozusagen, die man selbst zusammenbauen kann und so musste ich diese unbedingt haben. Über 400 Teile, bei der Größe, da hatte ich mir erst keine Gedanken gemacht, erst beim Auspacken wurde mir bewusst was das für eine Fummelarbeit wird. Aber mal ganz im ernst, wer hat nicht gerne mit Legos gespielt und Brixies sind im Grunde nichts anderes, nur eben kleiner. Man kann so viel mehr Details verarbeiten bei einer kleineren Größe.

Anbei ist auch eine Beschreibung gewesen, eine für jeden Schritt, für jede Schicht sozusagen. Dann wirds im Grunde einfach, wenn man die Konzentration halten kann, denn macht man dies nicht ist ruckzuck was verbaut und die kleinen Steine dann auseinander zu bekommen ist gar nicht mal so leicht. Das Zusammensetzen ging überraschenderweise gut und ich muss sagen das ich relativ große Pranken habe.

Einmal hatte ich mich verbaut am Anfang und am Ende, wobei das am Ende optisch gar nicht mal so schlecht war, wenn ich ehrlich bin. Insgesamt habe ich etwa 75 Minuten dran gesessen und bin noch immer überrascht wie entspannt das war. Ich bin eigentlich kein Puzzle Typ, aber das war was anderes, das hat mich beruhigt, ich hatte auch einen sehr stressigen Arbeitstag. Ich kann euch das wirklich empfehlen, besonders für Kinder wird das geeignet sein, weil es eben auch beruhigend ist, weil man sich konzentrieren muss, weil man danach ein Ergebnis hat, das auch noch schick aussieht. Mein Brixies Strandkorb steht jetzt bei mir im Badezimmer auf dem Fensterbrett und ist genau das was ich mir dafür vorgestellt habe.

Die Schwierigkeitsstufe 3 fand ich okay, 5 ist das maximale, ich werde mal versuchen was mit der höchsten Schwierigkeit zu besorgen und euch dann gerne nochmal auf dem Laufenden halten wie da die Unterschiede sind. Bis dahin viel Spaß mit euren Brixies.