Briefe an mich selbst: Jetzt schreiben. In der Zukunft lesen. ist eine Sammlung von kleinen Briefen, die man an sich selbst schreiben kann aus dem moses. Verlag von 2017.

Briefe an mich selbst: Jetzt schreiben. In der Zukunft lesen.: 2014 hatte die amerikanische Designerin und Briefkünstlerin Lea Redmond die Idee der Zeitkapseln in Form einzeln zu versiegelnder Briefe. Seither gehen diese zauberhaften Geschenkbücher um die Welt. Und hiermit fing alles an: Briefe, die man an sein späteres Ich schreibt, um unverfälscht festzuhalten, wie das Heute war. Eine zauberhafte Idee, wunderschön umgesetzt.

Ich finde die Idee klasse, ich spiele oft mit den Gedanken was mein zukünftiges Ich von mir wissen sollte. Es ist schwer zu beschreiben was ich meine. Ich glaube zb. meine Wünsche in der Vergangenheit waren andere als heute. Ich wünschte ich hätte mir das aufgeschrieben, dann hätte ich mir vielleicht ein bisschen was aus der Vergangenheit bewahrt, versteht ihr wie ich das meine? Stellt euch mal vor ihr hättet euch einen Brief geschrieben als Kind, wäre das nicht spannend es heute zu lesen? Mit diesen kleinen Briefen könnt ihr eurem Zukunfts-Ich etwas hinterlassen, ich finde das spannend, schaut es euch doch auch einfach mal an.

8,0 von 10 Zukunft Daniels