Bremen MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: mit Bremerhaven ist ein Buch aus dem Michael Müller Verlag vom 4. September 2018.

Bremen MM-City Reiseführer Michael Müller Verlag: mit Bremerhaven: Dass es in Bremen mehr zu entdecken gibt als die vier berühmten Bronzetiere aus dem Grimm’schen Märchen, beweist der Autor Sven Bremer im neuen City-Guide zur Hansestadt an der Weser. In sechs Touren führt er durch Deutschlands elftgrößte Stadt: Vom touristischen Epizentrum Marktplatz mit dem Weltkulturerbe-Ensemble aus Rathaus und Roland-Statue zum mächtigen Dom, durch die schmalen mittelalterlichen Gässchen des Schnoorviertels, durchs Szeneviertel Ostertor, über die expressionistisch bebaute Böttcherstraße zur Schlachte an der Weser und bis zum städtebaulichen Experimentierfeld Überseestadt. Ein eigenes Kapitel widmet sich Bremens kleiner Schwester Bremerhaven, das mit spannenden maritimen Museen lockt. Gespickt ist der Band mit vielen praktischen Tipps zum Essen, Ausgehen und Shoppen.

Ich komme aus Nordenham, das ist etwa eine Stunde Autofahrt entfernt von Bremen, Bremen ist so die größte Stadt hier in unserer Region. Ich habe sogar mal einige Jahre in Bremen gearbeitet, allerdings habe ich Bremen nie so wirklich kennengelernt. Natürlich kenne ich die Innenstadt, die Stadtmusikanten, aber wirklich beschäftigt habe ich mich mit Bremen nie, wobei es da wirklich sehr viel zu wissen und erfahren gibt. Man hat so schöne Städte in seiner unmittelbaren Umgebung und schaut sie sich doch nicht vernünftig an, seltsam oder? Diesen Zustand wollte ich ändern, so hatte ich mir diesen Reiseführer besorgt, um auch einfach mal zu sehen was es alles sehenswertes gibt, was ich vielleicht noch nicht kenne.

Ich kannte zb. viele Sehenswürdigkeiten gar nicht. Auch an der Schlachte war ich bisher nur einmal, nen Kaffee trinken in meiner Pause auf der Arbeit. Eigentlich, habe ich gerade beim Lesen festgestellt, kenne ich Bremen kaum. Das wird nun nachgeholt, ich werde mir nun einige Sachen ansehen, selbiges kann ich euch auch empfehlen, der Reiseführer bietet sehr viele interessante Informationen über Bremen, so verpasst man nichts.

8,5 von 10 Reisezielen