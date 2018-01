Brazilian Body Workout – Bauch Beine Po intensiv ist ein Fitnessprogramm von Detlef „D!“ Soost und Jana Ina Zarrella.

Brazilian Body Workout - Bauch Beine Po intensiv WVG Medien GmbH (26.01.2018)

DVD, Infoprogramm

Laufzeit: 103 Minuten

Detlef "D!" Soost, Jana Ina Zarrella

Deutsch

Brazilian Body Workout – Bauch Beine Po intensiv: Lass Dich von Deutschlands Fitnessexperte Nummer 1 Detlef Soost und dem brasilianischen Model Jana Ina Zarrella inspirieren und motivieren. Sie bringen dich mit einfachen und kurzen Workouts zu deinem Brazilian Beachbody. Mit dem Intervalltraining kannst Du gezielt Muskeln trainieren und Fett verbrennen. Du benötigst keine Fitnessgeräte, denn du trainierst ausschließlich mit deinem Körpergewicht. Somit ist es das ideale Trainingsprogramm für zu Hause und unterwegs. Dich erwarten vier zehnminütige Fitnesseinheiten, die du ideal in deinen Alltag integrieren kannst. Ob Bauch, Beine oder Po, mit diesen Workouts findest du das passende Training für deine persönlichen Ziele. Schluss mit den Ausreden!

Detlef „D!“ Soost ist ja mittlerweile für seine Workouts und seine Programme bekannt, der Tänzer hat extrem abgenommen die Jahre und seinen Körper gut aufgebaut, wenn man ihn sich mal vor ein paar Jahren anschaut und heute ist das schon sehr beeindruckend. Mit dieser DVD, eine mehr bei der er mitmacht, bekommt man gleich 4 Workouts geliefert. Bauch, Beine, Po und eines das so von allem ein bisschen ist.

Ich selbst bin ja immer begeistert von solchen Programmen, denn manchmal kann man sich eben ein Fitnessstudio nicht erlauben, sei es finanziell oder das man sich einfach nicht hintraut. Dafür sind dann solche DVDs mehr als klasse und ich selbst habe vor Jahren mal mit einer 30Kg abgenommen, es klappt also, mann muss nur dran bleiben. Diese fand ich allerdings von der Qualität nicht so toll. Der Inhalt schon, aber die Qualität hat bei der Masse an Programmen doch eher gelitten, gut sieht das nicht wirklich aus, es erfüllt aber seinen Zweck, man kann trainieren, am besten ihr schaut einfach selbst mal rein.

7,0 von 10 Privattrainern

