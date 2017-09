Braun/Hogenberg. Städte der Welt ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Braun/Hogenberg. Städte der Welt: Die Civitates, die umfangreichste Sammlung von Stadtansichten der Neuzeit, sind ein Meilenstein urbaner Kartografie mit Stadtplänen, Ansichten aus der Vogelperspektive und lebendigen Straßenszenen aus Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika. Ein einzigartiges Panorama des städtischen Lebens und der Kartografie an der Schwelle zum 17. Jahrhundert. Diese Ausgabe beinhaltet den vollständigen Nachdruck aller 363 Farbtafeln.

Wer sich für Städte Kartografie interessiert wird mit diesem Buch ein Highlight finden, denn dies bietet sehr viele Städte aus dem 17 Jahrhundert. Städte die wir kennen, die sich natürlich über die Jahre verändert haben. Ich fand es mega spannend zu sehen wie man damals Städte aus verschiedenen Blickwinkeln kartografiert hat. Nicht nur das, das gesamte Buch ist ein Highlight, denn wieder einmal schafft es der TASCHEN Verlag ein Thema so zu behandeln, dass man selbst als nicht Interessierter große Augen macht. Ich kann euch also nur raten selbst einmal reinzuschauen, mehr will ich dazu gar nicht sagen, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, schaut selbst.

9,0 von 10 Kupferstichen