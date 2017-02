Brain Rules für Ihr Baby: Was sind die entscheidenden Dinge, die Sie in der Schwangerschaft richtig machen sollten? Was passiert mit dem Gehirn Ihres Kindes beim Fernsehen? Wie gehen Sie am besten mit Wutausbrüchen um? Die Wissenschaft kennt die Antworten – basierend auf Brain Rules, den wichtigsten Fakten und Erkenntnissen der Verhaltenspsychologie, der Zellbiologie und der Molekularbiologie.

Der Entwicklungsbiologe und Bestsellerautor John Medina zeigt Ihnen auf anschauliche und unterhaltsame Weise, wie Ihnen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dabei helfen können, dass Ihre Kinder glücklich, intelligent und erfolgreich werden.

Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Erkenntnisse in diesem Buch total spannend fand. Besonders begeistert hat mich der Abschnitt darüber, was das Baby im Bauch in der Schwangerschaft eigentlich wirklich beeinflusst. Wir alle kennen die These, dass ein Kind schlauer wird bei klassischer Musik. Dem ist natürlich nicht so. Was aber die Intelligenz beispielsweise beeinflusst ist das Gewicht und das Essverhalten der Mutter. Das hätte ich ehrlich gesagt auch nicht gedacht, aber vereinfacht kann man sagen je größer das Kind wird, was sich wohl durch die Nahrung beeinflussen lässt, desto schlauer ist es auch, weil das Gehirn eben auch größer ist. Das ist natürlich stark vereinfacht ausgedrückt, aber ist das nicht beeindruckend? Gerade werdende Mütter sollten sich dies Buch zulegen und das Kind schon vor der Geburt in die richtige Richtung beeinflussen.