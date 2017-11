Bourgery. Atlas of Human Anatomy and Surgery ist ein Buch aus dem TASCHEN Verlag von 2017.

Bourgery. Atlas of Human Anatomy and Surgery: Mit seinem Atlas der menschlichen Anatomie schrieb Jean Marc Bourgery im 19. Jahrhundert Medizingeschichte. Das in einem Zeitraum von 20 Jahren in acht Bänden publizierte Werk zeigt auf über 700 handkolorierten, kunstvollen Lithografien den damaligen Stand des anatomischen Wissens und bietet atemberaubende Einblicke in das Innere des menschlichen Körpers. Ein Klassiker.

Der absolute Wahnsinn was der TASCHEN Verlag da wieder herausgebracht hat. Dies ist nicht nur ein Klassiker, dies ist ein so hochwertiges Buch, dass ich kaum weiß was ich sagen soll. Mich haben besonders die Zeichnungen beeindruckt, die stellenweise so detailliert sind wie moderne Aufnahmen mit Maschinen. Nur sind diese Zeichnungen schon weit mehr als Hundert Jahre alt. Ich habe mich an einem Abend richtig in diesem Buch verloren und konnte gar nicht mehr aufhören zu schauen, doch dabei ist es nicht getan, man hat richtig lang was von dem Buch, denn nicht nur die Zeichnungen sind interessant, auch die Infos dazu. Ich habe keine Ahnung wie es der TASCHEN Verlag einmal mehr schafft ein solch hochwertiges Buch zu so einem fairen Preis anzubieten, aber ich weiß das ich es empfehlen kann, schaut unbedingt selbst mal rein, es ist extrem beeindruckend.

9,0 von 10 Skeletten