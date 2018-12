Heja!: Borussia Dortmund in Bildern ist ein Buch aus dem Verlag Die Werkstatt vom 26. November 2018.

Heja!: Borussia Dortmund in Bildern: Große Gefühle und harte Arbeit, dafür steht Borussia Dortmund. Mit starken Bildern und viel Leidenschaft bringt dieser Fotoband die Liebe der BVB-Anhänger zu ihrem Verein auf den Punkt. Spektakuläre Spielszenen, Auswärtsfahrten, ungewöhnliche Stadionbilder, schwarzgelbe Atmosphäre überall in Dortmund: In alten und neuen Aufnahmen, viele davon noch nie gezeigt, feiert dieses Buch einen ganz besonderen Fußballverein.

Borussia Dortmund ist ein wunderbarer Verein, wenn ich kein Fan vom 1. FC Köln wäre, wäre ich vermutlich BVB Fan. Gerade jetzt wo sich zeigt, dass Dortmund über Jahre alles richtig macht und zur Zeit die Liga dominiert. Ein sympathischer Verein, der trotz AG immer auch ein Stück weit das geblieben ist was er immer war, ein Club für den “normalen” Fan. Das sieht man nicht nur bei den Heim- oder Auswärtssielen, sondern auch in diesem Buch das von den Anfängen bis heute alles wichtig berichtet und in wunderbaren Bildern zeigt. Ein Hingucker, nicht nur für Fans.

10 von 10 wunderbaren Bildern